ЕСЛИ ТЕБЕ СПАСАТЕЛЬ ИМЯ

В среду, 27 декабря, вся страна отмечала День спасателя Российской Федерации.

По этому случаю в ПЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области», расположенной в г. Конаково прошло торжественное собрание по случаю 27-й годовщины со дня образования МЧС России. И с самого утра поздравить конаковских МЧСников приехали глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский и заместитель главы администрации В.Э.Шор.

С приветственным словом к личному составу пожарной части обратился ее начальник капитан внутренней службе Э.П.Минасян. Он поблагодарил спасателей за то, что в любой момент они готовы выдвинуться в любую точку района для выполнения поставленной задачи и пожелал здоровья и терпения. В соответствии с приказом управления МЧС России по Тверской области почетной грамотой управления был награжден пожарный Е.В.Францужан.

Глава района Л.А.Козлова пожелала спасателям удачи и здоровья. Труд спасателя – тяжелый и ответственный, благородный и почетный. Это не каждому дано – рисковать жизнью ради спасения людей. Она объявила благодарности сотрудникам МЧС Н.А.Антоновой, А.А.Салтыкову, Н.В.Краснову, С.В.Рухову и Р.С.Кондеву. А почетная грамота главы была вручена начальнику части – Э.П.Минасяну.

Поприветствовал спасателей и глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский. Он отметил, что, несмотря на трудности, спасатели всегда выполняют поставленные задачи по обеспечению пожаротушения, надзорной деятельности, ликвидации последствий аварий и катастроф. Почетными грамотами главы администрации Конаковского района был награжден водитель части А.В.Вознесенский и объявлена благодарность другому водителю – Д.Э.Волкову.

На прошедшем на этой неделе в Твери селекторном совещании губернатором Игорем Руденей перед всеми силовыми структурами была поставлена задача обеспечить безопасность граждан в период новогодних праздников. И немалая ответственность возложена на силы МЧС региона, которыми руководит генерал-майор А.Р.Григорян. Конаковские спасатели недаром считаются одними из лучших в регионе. По словам начальника Э.П.Минасяна, хорошую поддержку в профилактике пожаров и освещении деятельности МЧС играют местные СМИ, в том числе и газета «Заря». И безопасность района – это совместный труд.

Максим МАЛАХОВ. Фото автора.