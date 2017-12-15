В ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИИ ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ МЧС

Игорь Руденя встретился с руководством и ветеранами Управления МЧС по Тверской области

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководством и ветеранами Управления МЧС России по Тверской области, приуроченную к Дню спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.

В обсуждении актуальных вопросов службы приняли участие заместитель Председателя Правительства Тверской области – начальник регионального Управления МЧС России Арсен Григорян, начальник Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области Александр Парфенов, ветераны гражданской обороны и МЧС России Александр Задорожный и Юрий Чистяков.

«Структура МЧС неразрывно связана с вашими именами и вашими достижениями. На сегодняшний день при участии ведомства решаются вопросы гражданской обороны, оказания неотложной помощи. Это обеспечивается благодаря вашему высокому профессионализму», – сказал Игорь Руденя.

Одной из главных тем беседы стало взаимодействие регионального Правительства и Управления МЧС по предупреждению и устранению последствий внештатных ситуаций на территории Верхневолжья, в том числе связанных с нарушением энергоснабжения населенных пунктов.

Специалисты МЧС подключились к ликвидации в Западнодвинском и Торопецком районах последствий аварий на электросетях, возникших в результате снегопадов.

«Мы сформировали группировку, которая направится в зоны, где произошли отключения. Наши сотрудники проконтролируют выполнение восстановительных работ. От МЧС предоставим энергетикам снегоходы, гусеничные тягачи, из областного резерва – генераторы, чтобы обеспечить жителей электроэнергией», – сообщил Арсен Григорян.

Как отметили участники встречи, северные и северо-западные районы области всегда находились в зоне повышенного риска, здесь периодически происходили обрывы сетей. По мнению представителей ведомства, необходимо усилить работу по расчистке просек, улучшить оснащенность предприятий энергетики необходимой техникой.

Игорь Руденя подчеркнул, что сегодня среди областных приоритетов –модернизация системы энергоснабжения региона.

Вопрос о реализации программы по повышению устойчивости энергосистемы Тверской области обсуждался в ноябре 2017 года на встрече Губернатора Игоря Рудени с Министром энергетики РФ Александром Новаком, а также с главой ПАО «Россети» Павлом Левинским и генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Олегом Исаевым.

На модернизацию электросетевого хозяйства Тверской области будет направлено не менее 5 млрд рублей. В частности, планируется провести замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные, установить реклоузеры – устройства автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП, что позволит предотвратить масштабные отключения.

Модернизация российской электроэнергетики обозначена Президентом России Владимиром Путиным приоритетным направлением развития отрасли. Ключевые задачи – замена устаревшего, неэффективного оборудования, внедрение ресурсосберегающих, экологичных технологий, развитие мощностей с более высокими характеристиками надежности и отдачи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.