"ТВЕРСКОЙ ПЕЙЗАЖ" В ГАЛЕРЕЕ ЗВЕРЬКОВА

Жителей и гостей Твери приглашают на выставку работ победителей молодёжного конкурса «Тверской пейзаж»

Сегодня, 26 декабря, в 16:00 в галерее имени Е.И. Зверькова в региональном центре состоялось открытие выставки работ победителей молодёжного творческого конкурса «Тверской пейзаж». Мероприятие организовано в рамках культурно-просветительского проекта «Художник-пейзажист Е.И. Зверьков и живописные традиции тверского края» на средства гранта, предоставленного Правительством области.

Галерея пейзажа имени уроженца Верхневолжья Е.И. Зверькова, выдающегося живописца, Народного художника СССР открыта в Твери в декабре 2016 года.

«Ефрем Иванович Зверьков в своём творчестве продолжал традиции русской живописной школы, придавая им своё уникальное звучание. В его пейзажах чувствуется восхищение неброской красотой родной земли, настоящая любовь к России», - обозначил Губернатор Игорь Руденя в приветственном адресе по случаю открытия учреждения.

За год галерею посетили более 2 тысяч тверитян и гостей города. Кроме выставочной деятельности, учреждение занимается поощрением социально активных и одарённых молодых людей.

В 2006 году Ефрем Иванович Зверьков организовал в Тверском художественном колледже имени А.Г. Венецианова конкурс пейзажной живописи, который с тех пор проходит ежегодно.

В 2018-м мероприятие планируется провести на средства фонда грантов Президента Российской Федерации. Проект «Художник-пейзажист Е.И. Зверьков и живописные традиции тверского края» стал одним из победителей конкурса на получение финансовой поддержки в октябре текущего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.