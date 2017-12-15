ТРИ ТРАССЫ СТАНУТ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

В Тверской области три региональные трассы станут дорогами федерального значения

Три региональные дороги, соединяющие Тверь и Ржев, Зубцов и Смоленскую область, Тверь - Калязин и Ярославскую область планируется передать в федеральную собственность. Об этом Губернатор Игорь Руденя заявил журналистам после состоявшегося 26 декабря заседания Правительства региона.

«В течение года мы планируем провести работу по передаче этих дорог. Это позволит повысить уровень их содержания. Надеемся, что совместно с федеральным центром мы будем из года в год приводить в порядок наши дороги и делать так, чтобы они становились не предметом критики, а примером для других», - отметил Игорь Руденя.

Принятию данного решения предшествовали консультации главы региона с заместителем Председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем, Министром транспорта РФ Максимом Соколовым, руководством компании «Росавтодор».

Справочно: Объем регионального Дорожного фонда в 2017 году составил свыше 8 млрд рублей, или 13,9 % от общих расходов областного бюджета. В программу ремонтных работ в текущем году было включено на 76 км дорог больше, чем в 2016 (224 км).

В 2017 году существенно увеличилась поддержка муниципальных образований. Средства в объеме 1,8 млрд рублей направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, а также дворовых территорий. Кроме того, были приведены в порядок магистральные улицы областного центра за счет средств бюджета города Москвы.

В 2017 году Правительством Тверской области утверждены общие требования к качеству дорожных работ на автомобильных дорогах.

В Тверской области в 2018 году планируется сохранить объемы ремонта дорог на уровне 2017 года. В первую очередь, в планы будут включены дороги по туристским маршрутам, участки с повышенной аварийностью и дороги, на необходимость ремонта которых указывали местные жители.

Пресс-служба Правительства Тверской области.