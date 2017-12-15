"МАЙСКИЕ УКАЗЫ" ПУТИНА ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА "ПЯТЕРКУ"!

Тверская область сохраняет позиции в ТОП-5 медиарейтинга

по выполнению «майских указов» Владимира Путина

Тверская область занимает 5-е место в медиарейтинге по реализации «майских указов» президента в социальной сфере и 8-е место – в сфере экономики. Данные исследования по итогам ноября опубликованы на сайте компании «Медиалогия».

«В ноябре губернатор Игорь Руденя и региональное правительство активно вели работу по формированию и публичной защите параметров бюджета Тверской области на предстоящие три года. В этом документе значительное место отводится как исполнению социальных обязательств власти, так и формированию капитальных расходов на развитие инфраструктуры тверской экономики», – отмечает директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили.

По мнению эксперта, стабильно высокие позиции Тверской области в медиарейтинге по выполнению «майских указов» главы государства связаны с нормализацией бюджетного процесса в регионе, в том числе, эффективной долговой политикой.

«Губернатор Игорь Руденя постепенно, хорошими темпами приводит областную казну в состояние эффективного инструмента развития экономики и социальной сферы Верхневолжья», – считает Давид Мамагулашвили.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.

Павел Голованов.