ИДЕТ БОРЬБА СО СНЕГОМ

380 единиц спецтехники расчищают от снега региональные дороги Тверской области

26 декабря для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта на дорогах регионального значения Тверской области работает 380 единиц специализированной дорожной техники, в том числе 158 комбинированных дорожных машин, 83 автогрейдера, 77 тракторов с навесным оборудованием. В первую очередь уборка снега и обработка противогололёдными материалами идёт на участках с высокой интенсивностью движения и в местах повышенной аварийности.

В текущем году к подрядным организациям, которые осуществляют зимнее содержание дорог в регионе, предъявляются повышенные требования.

«Работа должна вестись в четком взаимодействии с главами районов, экипажами ДПС, подразделениями МЧС, метеорологами. Должна использоваться система ГЛОНАСС для мониторинга машин, находящихся на линии, а также видеофиксация. Самое главное – обеспечить готовность к любым нештатным ситуациям», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Всего этой зимой в содержании региональных и межмуниципальных дорог будет задействовано 702 единицы специализированной техники. За эти работы отвечают девять организаций: АО «Рамешковское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», ГУП «Торжокское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», ООО «Бежецкая дорожная компания», ООО «Ржевское ДРСУ» и ООО «Скайвей».

По данным Тверского гидрометцентра, 26 декабря на территории Верхневолжья ожидается мокрый снег, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, на дорогах – гололедица. Водителей просят учитывать неблагоприятные погодные условия, быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

С 1 декабря по поручению Игоря Рудени в дорожном фонде региона открыта круглосуточная диспетчерская служба. О возможных затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения необходимо сообщать по телефонам 8(4822) 34-56-54 или 8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области.