ГРЯДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ "ЮНАРМИИ"

В 2018 году в ряды «Юнармии» в Тверской области планируют принять около 2 тысяч молодых людей

В 2018 году в ряды «Юнармии» в Тверской области вступят около 2 тысяч молодых людей. Таким образом, количество участников патриотического общественного движения в регионе достигнет 3 тысяч человек.

«Молодёжь – это люди наступающей эпохи. Уверен, они будут твёрдо отстаивать интересы России, вести страну по пути прогресса, лидерства и благополучия», – заявил Президент Владимир Путин на пленарном заседании XVII съезда партии «Единая Россия» 23 декабря.

Именно молодежь определяет предстоящие успехи в экономике и социальной сфере региона, считает Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области мы стремимся создавать для нового поколения условия для духовного развития, получения востребованных знаний, для активного участия в решении вопросов региональной повестки», – отмечает глава региона.

Активисты «Юнармии» Верхневолжья задействованы в патриотической, просветительской, спортивной жизни региона с 2016 года. В этом году юнармейцы приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» в парке «Патриот», первых юнармейских сборах, слете Постов памяти №1, областной Спартакиаде допризывной молодежи, игре «Орленок» и др.

В планах «Юнармии» на 2018 год – проведение в Тверской области военно-спортивных мероприятий (игра «Зарница», акция «Снежный десант», лагерь «Юный спасатель»), гражданско-патриотических (слет «Мы наследники Победы», областной форум «Я – патриот»), летних сборов.

Юнармейцы Верхневолжья также планируют заступить в Почетный караул у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, заявиться на «Президентские спортивные игры-2018», принять участие в военных парадах, посвященных Дню Победы, Вахте памяти, акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», социальных и благотворительных мероприятиях.

Активисты движения продолжат участвовать в поисковой деятельности, в том числе в Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая ежегодно проходит в Тверской области при поддержке Президента России Владимира Путина.

В настоящее время в тверском регионе насчитывается почти 1 тысяча юнармейцев. Действуют 60 отрядов, 31 отделение в муниципальных образованиях области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.