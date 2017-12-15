В дни зимних каникул в Тверской области пройдёт декада спорта и здоровья

Декада спорта и здоровья пройдёт во всех муниципальных образованиях Тверской области во время зимних каникул, с 1 по 10 января. Детей и взрослых ждёт насыщенная программа спортивных мероприятий, организованных при содействии регионального Правительства.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, спорт и физическая культура играют важную роль в гармоничном развитии и воспитании подрастающего поколения.

Ожидается, что в мероприятиях декады спорта и здоровья в Тверской области примут участие порядка 10 тысяч человек. По всему региону в праздничные дни продолжат работу спортивные секции и катки, будут организованы различные соревнования, массовые зимние забавы.

В частности, в детско-юношеской спортивной школе «Олимп» Конаковского района в первый день нового года пройдёт карнавальный легкоатлетический пробег. 2-9 января в Твери состоится зимнее первенство области по теннису, 5-7 января в Конаково – первенство России по джиу-джитсу среди юниоров в возрасте до 18 и до 21 года.

В Кимрах борцы тхэквондо соберутся 6 января на межрегиональный турнир «Рождественские встречи».

Для любителей рыбалки 6 января запланирован чемпионат области по ловле на блесну со льда на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе.

В учреждениях физической культуры и спорта предусмотрен ряд льгот. Дети до 6 лет и ребята из многодетных семей имеют право на бесплатное посещение массовых катаний на коньках при предъявлении соответствующих документов.

Посещать физкультурно-спортивные мероприятия бесплатно могут люди с инвалидностью 1 группы, скидка в размере 50% предоставляется инвалидам 2 группы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.