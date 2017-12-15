Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Тверской области кредитный рейтинг на уровне BBB (RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Тверской области на уровне BBB (RU) с прогнозом «Стабильный».

АКРА учитывает, что Тверская область примет участие в программе реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, которая стартует с 1 января 2018 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

«Это очень серьезное решение, которое позволит Тверской области получить дополнительные возможности по развитию бюджетной системы и региональной экономики в целом. Благодаря участию в этой программе будут реструктурированы бюджетные кредиты почти на 14 млрд рублей», – заявил Игорь Руденя 18 декабря на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Как отмечают эксперты АКРА, благодаря комфортной структуре долга и системе управления ликвидностью расходы на обслуживание долга в Тверской области будут находиться на очень низком уровне (порядка 6% операционного баланса) по сравнению с показателем 2014-2015 годов (18-23%), который был на высоком уровне за счет большей доли коммерческих заимствований в структуре долга и более высоких процентных ставок.

Кредитный рейтинг АКРА был присвоен Тверской области впервые на основании данных, предоставленных исполнительными органами государственной власти Тверской области, информации из открытых источников (Министерства финансов Российской Федерации, Росстата, Управления Федеральной налоговой службы России), а также баз данных АКРА.

Рейтинги по национальной шкале присвоены 42 субъектам Российской Федерации, в том числе АКРА – 30 субъектам. Аналогичная с Тверской областью категория рейтинга присвоена трем регионам Центрального федерального округа – Тамбовской, Костромской и Ярославской областям, а также Мурманской, Свердловской, Омской, Калининградской, Волгоградской, Кемеровской областям, республике Коми.

Справочно: Кредитный рейтинг – мера кредитоспособности частного лица, предприятия, региона или страны. Он рассчитывается на основании ряда показателей: финансовой истории, оценки размера взятых обязательств и многих других. Кредитные рейтинги выступают эффективным инструментом для оценки инвесторами возможностей вложения средств.

Самый высокий уровень кредитного рейтинга – ААА, который подразумевает, что объект является заемщиком с наивысшим уровнем кредитоспособности. Далее по убывающей идут рейтинги АА, А, ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, С и D.

Пресс-служба Правительства Тверской области.