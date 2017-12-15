Тверская область — один из лидеров в России по изъятию сельхозземель у недобросовестных владельцев

Тверская область входит в число регионов-лидеров по изъятию земель сельскохозяйственного назначения у недобросовестных собственников. С начала года соответствующие судебные решения приняты в отношении 53 участков общей площадью порядка 897 гектаров. Из них 30 участков в Калининском, Калязинском и Осташковском районах переданы аграриям для использования по назначению.

Задачу задействовать в сельскохозяйственном производстве необрабатываемые площади поставил Президент РФ Владимир Путин.

«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают. Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю», — обозначил глава государства в одном из Посланий Федеральному Собранию.

В следующем году работа по контролю за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения на территории Верхневолжья будет усилена. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 18 декабря на пресс-конференции по итогам 2017 года.

«С 1 января 2018 года начнём активную работу совместно с Россельхознадзором и муниципальными образованиями по контролю за использованием земель сельхозназначения. Будем предлагать инвесторам заниматься агропромышленной деятельностью на таких участках, либо привлекать на эти земли фермеров, либо возвращать их в собственность государства», — отметил Игорь Руденя.

Процедура изъятия у собственников участков сельхозназначения, которые более трёх лет не задействованы в АПК, проводится Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области по решению суда в соответствии с федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В ближайшее время запланированы аукционы по 11 участкам в Вышневолоцком, Кашинском и Сонковском районах общей площадью 151 гектар.

Сведения об участках, сроках и документах, необходимых для участия в аукционе, размещены на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Более подробную информацию о приобретении участков сельхозпроизводители могут получить в Министерстве имущественных и земельных отношений региона по адресу: Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, каб. 212 или по телефону 8(4822) 33-30-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области.