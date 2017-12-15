БУДЕТ ТОМОГРАФ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Минздрав РФ поддержал заявку Тверской области на помощь в приобретении томографа для детской областной больницы

Министерство здравоохранения РФ поддержало заявку Тверской области на выделение из резервного фонда Президента Российской Федерации 100 млн рублей для приобретения магнитно-резонансного томографа для детской областной клинической больницы.

«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Тверской области — одна из составляющих качественной работы всей системы оказания медицинской помощи», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В письме, направленном Губернатору Игорю Рудене Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, отмечено, что учитывая медико-социальную значимость учреждения, ведомство поддерживает просьбу о выделении средств. Соответствующие документы будут представлены в Администрацию Президента РФ Владимира Путина.

Имеющийся томограф пострадал в результате пожара, случившегося в старом корпусе детской областной больницы в феврале этого года. Сейчас дети проходят обследование в больнице №6 Твери.

Кроме того, уже принято решение о выделении федеральных средств в размере 3 млрд рублей на строительство новой детской областной больницы в Твери. Еще 1,5 млрд будет выделено из бюджета региона. В настоящее время идёт подготовка проектной документации. Учреждение будет рассчитано на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

Новый комплекс детской областной больницы построят в Заволжском районе, рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Таким образом, будет создан единый лечебно-диагностический центр, который объединит эти учреждения, а также поликлинику медицинского университета, медицинский колледж, горбольницу №7 с первичным сосудистым центром.

В стационарный блок войдут 17 отделений, в том числе новые для Верхневолжья: офтальмологическое, онкогематологическое, отоларингологическое, неонатальное, челюстно-лицевой хирургии. В составе хирургического блока будут действовать 9 операционных. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: вертолётной площадки, парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

Пресс-служба Правительства Тверской области.