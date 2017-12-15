Поселок Калашниково возобновит участие в областной программе по решению жилищных вопросов молодых семей Поселок Калашниково Лихославльского района в 2018 году возобновит участие в областной программе по предоставлению субсидий молодым семьям на приобрет

Поселок Калашниково возобновит участие в областной программе по решению жилищных вопросов молодых семей

Поселок Калашниково Лихославльского района в 2018 году возобновит участие в областной программе по предоставлению субсидий молодым семьям на приобретение жилья. Вопрос на эту тему был задан Игорю Рудене в программе «Разговор с Губернатором», которая вышла в эфир 23 декабря на канале «Россия 1» (Тверь).

«Сейчас в Калашниково в очереди стоят четыре молодые семьи. В 2018-2019 годы их жилищные проблемы будут решены. Для этого потенциальным участникам нужно обратиться в администрацию», – сообщил Игорь Руденя, отвечая на вопрос жительницы поселка Таисии Филипецкой.

По мнению Губернатора, обеспечение молодых семей жильем при поддержке государства станет дополнением к «демографическому пакету», который предложил для реализации Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В 2018 году в Тверской области улучшить жилищные условия благодаря получению социальных выплат смогут 199 молодых семей, что в 2,5 раза больше, чем в нынешнем году. В шесть раз увеличится объем средств из областного бюджета на предоставление социальных выплат – более 60,4 млн рублей. Вместе с федеральным и муниципальным финансированием на эти цели будет направлено 136 млн рублей.

Ожидается, что в результате увеличения объемов областной поддержки в течение трех лет удастся предоставить выплаты всем семьям, нуждающимся в поддержке. На сегодня в Тверской области их более 720.

В 2017 году на реализацию программы было направлено свыше 50 млн рублей, из которых средства регионального бюджета – 10 млн рублей. Это позволило оказать поддержку 76 семьям из 19 муниципалитетов.

Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется на территории Верхневолжья с 2007 года. За прошедшее время этой мерой государственной поддержки воспользовались более 1500 семей. Размер выплат варьируется от 200 тыс. рублей до 1,2 млн рублей, в зависимости от количества членов семьи.

Жилищный сертификат может быть использован на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Преимущественным правом на получение жилищной субсидии обладают многодетные молодые семьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.