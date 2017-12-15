Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Тверской области в эфире областного телевидения

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23 декабря в эфир телеканала «Россия-1» (Тверь) вышла программа «Разговор с Губернатором», в ходе которой Игорь Руденя ответил на вопросы ведущего и жителей тверского региона. Основными темами стало подведение итогов 2017 года и обсуждение перспектив развития Верхневолжья в 2018-м.
Наиболее значимыми событиями этого года Игорь Руденя назвал открытие второй очереди производственного комплекса ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» в Кимрах, завершение строительства объектов СУ-155, ввод участка скоростной платной автодороги М-11 от Твери до Вышнего Волочка. В сфере культуры – открытие Тверского императорского дворца, празднование 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского, которые возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ключевыми темами программы «Разговор с Губернатором» стали реализация в Тверской области «демографического пакета» Президента России Владимира Путина, строительство социальных объектов, поддержка молодых семей, развитие образования и здравоохранения.
Вопросы ведущего и граждан коснулись ремонта дорожной сети региона, создания комфортной городской среды, роста туристической привлекательности Верхневолжья, модернизации ЖКХ и энергетического комплекса региона, восстановления Речного вокзала и Спасо-Преображенского собора, празднования в 2018 году 700-летия со дня преставления князя Михаила Тверского.
Игорь Руденя также рассказал о реализации мер поддержки сельского хозяйства, развитии реального сектора экономики, обеспечении финансовой устойчивости региона.
Обращения по телефону и в формате видеозаписей поступили из Твери, Конаково, Калининского, Старицкого, Бежецкого, Лихославльского районов.
Вопросы граждан, которые не были озвучены в телеэфире, записаны и переданы в отдел по работе с обращениями граждан Правительства Тверской области. Ответы получат все обратившиеся к Губернатору.
Пресс-служба Правительства Тверской области.