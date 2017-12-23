Губернатор Игорь Руденя принял участие в XVII Съезде партии «Единая Россия»

Сегодня, 23 декабря, Губернатор Тверской области Игорь Руденя в составе делегации Верхневолжья принял участие в пленарном заседании XVII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», где обсуждались итоги работы в 2017 году и задачи на перспективу.

Тверскую область на Съезде представляли также председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, глава Твери Алексей Огоньков, депутаты регионального парламента, руководство областного и члены первичных отделений партии.

На заседании выступили Президент России Владимир Путин, Председатель партии и Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Глава государства отметил, что за последние годы россияне прошли грандиозный путь развития – обеспечили укрепление безопасности страны, переломили тенденции в экономике, демографии, социальной сфере, реализовали масштабные инфраструктурные проекты.

«Это, прежде всего, заслуга граждан России, их воля, труд, вера в себя, порой самопожертвование, вера в патриотизм как в главную идею, вера в свою Родину. Это всё – решающая сила нашего движения вперёд», - акцентировал Владимир Путин.

Президент сказал также, что для дальнейшего успешного развития необходимо обеспечить необратимость перемен, сберечь и преумножить уже достигнутое за последние годы.

«В том, чтобы обеспечить преемственность, устойчивость и непрерывность развития страны, – наша главная ответственность перед народом России, историческая задача для всех конструктивных, созидательных политических и общественных сил», - считает глава государства.

В числе задач, требующих первоочередного решения, Владимир Путин назвал развитие здравоохранения, строительство новых учреждений образования, формирование современной среды для жизни в городах и поселках, долгосрочное устойчивое повышение реальных доходов граждан, увеличение пенсий и социальной поддержки.

«Вся политика, вся наша работа – в экономике, социальной сфере, других областях – должна быть нацелена на сбережение нации, на решение задач демографического развития», - подчеркнул Президент.

Комментируя участие в пленарном заседании XVII Съезда «Единой России», Губернатор Игорь Руденя отметил, что тверской регион следует трендам, обозначенным главой государства.

«Сегодня мы находимся в активной фазе строительства социальных объектов, занимаемся развитием инфраструктуры, активно участвуем в федеральных программах по развитию здравоохранения. Конечно же, необходимо повышать динамику участия, количество объектов, которые строятся и проводятся в порядок. Будем реализовывать задачи, которые обозначены нашим Президентом и партией Единая Россия», - сказал Игорь Руденя.

Съезд партии проходил 22-23 декабря, в его работе приняли участие около 2500 человек: свыше 450 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества, журналисты.

Пресс-служба Правительства Тверской области.