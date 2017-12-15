БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ

В Тверской области впервые за 9 лет зарегистрирована самая низкая численность безработных

В 4 квартале 2017 года в Тверской области впервые за 9 лет зарегистрирована самая низкая численность безработных – чуть более 5 тысяч человек. Повышение уровня занятости населения – одно из приоритетных направлений работы Правительства региона.

«Наша задача – обеспечить максимальную занятость населения области. Особенно это касается молодежи, которая должна быть мотивирована на работу в родном регионе. От этого во многом зависит развитие экономики Верхневолжья», - считает Губернатор Игорь Руденя.

О необходимости выстраивать чёткую, работающую систему поддержки занятости и трудовой мобильности говорил Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Одно из важных направлений этой работы – профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан. В текущем году в Тверской области такой услугой службы занятости воспользовались 1950 человек. На эти цели из областного бюджета в 2017 году было выделено 29,8 млн рублей.

Обучение проводится по рабочим профессиям, таким как сварщик, электромонтер, водитель автомобиля, повар, продавец, парикмахер, швея, машинист крана, оператор котельной, слесарным и другим специальностям.

Дополнительное образование по специальностям служащих включает в себя повышение квалификации в области предпринимательства, бухгалтерии, менеджмента, современных компьютерных технологий.

Обучение проводится на базе 26 государственных и 65 негосударственных образовательных организаций – колледжей, подразделений ДОСААФ, автошкол, учебных центров и других.

На обучение безработных граждан на рабочих местах работодатели могут получить субсидию. В текущем году этой формой поддержки воспользовались 13 организаций и 2 индивидуальных предпринимателя. Обучение на базе предприятий с последующим трудоустройством прошли 28 безработных.

Как показывает мониторинг, более 80% граждан находят работу в течение первых трех месяцев после окончания обучения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.