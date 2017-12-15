ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?

В Тверской области завершается создание территориальной схемы обращения с отходами

Губернатор Игорь Руденя провёл в региональном Правительстве совещание, на котором обсудили проект территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Тверской области. Документ нацелен на создание в регионе современной системы сбора, утилизации и переработки мусора, ликвидацию несанкционированных свалок, улучшение экологической ситуации.

«До 31 декабря текущего года планируем принять территориальную схему обращения с ТКО. Мы подошли очень ответственно к её разработке. Учитывалось количество населения и объёмы отходов, которые формируются в конкретных муниципалитетах», — обозначил Игорь Руденя.

На совещании рассмотрели предложения по местам размещения объектов обработки, утилизации и обезвреживания мусора. На территории Верхневолжья предлагается создать 7 межмуниципальных кластеров по обращению с отходами, отвечающих всем требованиям санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.

Такое территориальное зонирование призвано создать эффективную систему сортировки мусора и оптимизировать транспортные расходы, что позволит контролировать уровень тарифов на вывоз ТКО для населения. Особое внимание при составлении схемы уделено экологической безопасности курортно-туристических зон, в том числе районов, где расположено озеро Селигер.

Кроме того, территориальной схемой в перспективе предполагается переход региона на раздельный сбор мусора.

Для размещения объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов во всех муниципальных образованиях Тверской области зарезервированы специальные участки.

Ещё один важный вопрос — выбор регионального оператора, который будет координировать работу от сбора и обработки мусора до устранения незаконных свалок. В соответствии с федеральным законодательством, оператор должен быть определён на конкурсной основе до 1 мая 2018 года.

Доходы компании-оператора будут направляться на развитие инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области.