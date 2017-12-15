БИЗНЕС-МИССИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

В Тверской области продолжат проведение бизнес-миссий для предприятий региона в 2018 году

В 2017 году в Тверской области активно велась работа по организации бизнес-миссий. Это направление является одним из инструментов продвижения тверских товаров, развития международного сотрудничества и привлечения инвестиций. Бизнес-миссии организует Центр поддержки экспорта Тверской области, действующий при Минэкономразвития региона.

О необходимости продолжать системную работу по улучшению инвестиционного климата в стране говорил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений 21 декабря 2017 года.

«Сегодня мы стремимся создавать в Тверской области комфортные условия для привлечения и развития инвесторов. В этом плане у региона выгодная география – между Москвой и Санкт-Петербургом, у нас проходят крупные федеральные трассы», – отметил Губернатор Игорь Руденя 18 декабря на пресс-конференции по итогам 2017 года.

В октябре 2017 года состоялась бизнес-миссия тверской компании АО ТЖБИ-4 в Австрию, в ходе которой заключено соглашение о сотрудничестве с компанией «Дельта Блок Интернешнл ГМБХ». Цель соглашения – наладить в Тверской области совместное производство железобетонных дорожных ограждений с элементами пассивной системы безопасности.

Кроме того, в 2017 году предприниматели области побывали во Вьетнаме, Армении, приняли участие в 28-ой Международной строительной выставке «FOR ARCH» в Чешской Республике, участвовали в 20-ой международной специализированной выставке Mashex Moscow 2017, международной продовольственной выставке «ПЕТЕРФУД-2017» и других мероприятиях.

В 2018 году запланированы деловые визиты тверских бизнесменов в страны Бенилюкс, а также Узбекистан, Армению, Германию, Хорватию, Сингапур и др.

По вопросам участия в бизнес-миссиях предприниматели могут обращаться в Тверской областной центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Дополнительная информация – на http://export-69.ru/contacts и по телефону 8(4822)79-02-15.

Справочно: Крупнейшими по торговому обороту партнерами региона являются Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Китай, Италия, Германия, Индия, Бразилия, Польша. В 2017 году к внешнеторговой деятельности присоединились Куба, Кипр, Мали, Монголия, Сенегал, Угадна, которые поставляют на рынок Тверской области овощи и фрукты.

В основе экспорта региона – древесина и целлюлозно-бумажные изделия (22,4%), кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (16,7%), машины, оборудование и транспортные средства (16,2%), металлы и изделия из них (14,4%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,7%).

Объем экспорта в страны СНГ составил 86,6 млн долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году. В страны дальнего зарубежья – 102,5 млн долларов (рост на 19,2%).

Пресс-служба Правительства Тверской области.