945 ШКОЛЬНЫХ МЕСТ

945 новых мест будет открыто в школах Тверской области в 2017-2018 учебном году

В 2017 году на укрепление материально-технической базы школ в Тверской области было направлено более 216 млн рублей. Одним из приоритетных направлений этой работы был определен капитальный ремонт зданий, помещений для ликвидации второй смены, приобретение оборудования для вновь вводимых мест.

«Создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Задача по обеспечению односменного режима обучения в школах была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Тверской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях в уходящем году было направлено более 42 млн рублей. Это позволит ввести 945 дополнительных мест для организации односменного режима обучения.

Ремонтные работы уже проведены в 12 школах города Твери (введено 300 мест) и в двух школах Калязинского района (100 мест), Максатихинской школе №1 (75 мест) и в Весьегонской школе (290 мест). В Лихославльской школе №1 продолжается ремонт, благодаря чему будет создано 180 новых мест.

На сегодняшний день вторая смена отсутствует в 31 муниципальном образовании Тверской области, в 12 районах пока еще сохраняется обучение в две смены. В текущем 2017-2018 учебном году во вторую смену обучаются более 10 тысяч детей, в том числе более 8 тысяч человек – школьники города Твери.

Губернатором Игорем Руденей принято решение ежегодно открывать в Тверской области как минимум по одному новому учреждению образования.

В этом году в регионе был открыт детский сад на 100 мест на территории войсковой части Хотилово-2 Бологовского района. Строительство объекта велось при поддержке компании «Роснефть» в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Тверской области. Детский сад наряду со школой и несколькими спортивными объектами станет частью единого образовательного комплекса на территории войсковой части Хотилово-2.

В 2017 году в микрорайоне «Юность» города Твери начато строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 мест для детей дошкольного возраста.

Также в 2017 году начато строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово». Еще одна школа на 1224 места будет построена в микрорайоне «Радужный».

Пресс-служба Правительства Тверской области.