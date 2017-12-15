В новом году в Твери вновь пройдет областной турнир «Хоккей на Волге»

В январе 2018 года в четвертый раз в городе Твери планируется проведение открытого областного турнира «Хоккей на Волге». Местом баталий любительских команд вновь станет акватория реки Лазурь в Парке Победы. Точная дата мероприятия будет зависть от погодных условий и формирования безопасной толщины льда.

Создание условий для развития массовых видов спорта, семейного досуга, привлечения населения к здоровому образу жизни – один из приоритетов работы Правительства региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

Соревнования проведут среди различных возрастных категорий. Все команды разделятся на четыре дивизиона. В дивизион «Детский» войдут игроки младше 14 лет. В «Семейный» - до и после 14 лет. Во «Взрослом» дивизионе сыграют любители хоккея старше 14 лет. В дивизионе «Вызов Чемпионов» - команды, которые становились чемпионам и призерами среди взрослых участников на предыдущих турнирах.

Турнир по традиции пройдет в формате семейного праздника. Во время соревнований будет организована работа бесплатной военно-полевой кухни, анимационных площадок.

Впервые турнир был проведен в 2014 году. Тогда в нем приняли участие более 230 человек, в 2016 году количество участников выросло до 426 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области.