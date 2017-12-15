ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕГИОНА

Игорь Руденя: «Обществу надо консолидироваться на основе созидательной повестки дня»

21 декабря в Твери состоялась традиционная предновогодняя встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями гражданского общества. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, ветераны, Герои Социалистического труда, другие уважаемые люди региона. Общественность и власть подвели итоги совместной работы в этом году и наметили планы на будущее.

«Мы все несём ответственность за то, чтобы наша страна была сильной и процветающей, чтобы жизнь граждан была благополучной и безопасной. Для этого крайне важна консолидация общества на основе позитивной, созидательной повестки дня», - отметил Игорь Руденя.

Это рост экономики и создание новых рабочих мест для коренного населения Тверской области, хорошие дороги и порядок в жилищно-коммунальной сфере, высокое качество образования и здравоохранения, поддержка семьи и детства. Такие приоритеты в развитии региона обозначил Губернатор.

Глава региона сказал также, что для Тверской области наступающий год пройдёт под знаком важного события – 700-летия преставления святого благоверного князя Михаила Тверского. К этой дате планируется провести основные работы по воссозданию Спасо-Преображенского собора в городе Твери. Это событие должно стать знаком возвращения общества к традициям, символом сохранения преемственности истории тверской земли – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил заслуженных и уважаемых жителей региона за вклад в развитие Верхневолжья, отметив, что совместная работа в 2018 году позволит реализовать многие планы по развитию Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.