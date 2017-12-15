ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕМОНТИРУЮТСЯ

В Тверской области в 2017 году отремонтировано 107 объектов здравоохранения

В 2017 году в Тверской области проведен капитальный ремонт 107 объектов здравоохранения – это почти в три раза больше, чем в 2016-м. Практически втрое увеличено финансирование этого направления из регионального бюджета – до 237 млн рублей.

Одной из ключевых мер по улучшению демографической ситуации в стране Президент России Владимир Путин обозначил улучшение качества медицинского обслуживания.

«Приоритетные задачи в здравоохранении Тверской области – ремонт наших больниц, приобретение современной техники. Это позволит подняться на новый уровень в работе по качеству и доступности медицинской помощи населению», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Средства, выделенные из областного бюджета, направлены на переоборудование хирургических отделений и операционных в районных больницах, установку и ремонт лифтов, устройство пандусов и другие работы. Кроме того, из регионального бюджета выделено более 240 млн рублей на закупку свыше 300 единиц медицинского оборудования.

В числе ключевых строек социальной сферы – новые учреждения здравоохранения в Твери и области.

Со следующего года начнется строительство детской областной больницы, которое планируется завершить в течение трех лет.

Как сообщила Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Тверь 30 ноября, из федерального бюджета региону предусмотрено на эти цели 3 млрд рублей. Порядка 1,5 млрд рублей выделит регион за счет средств, высвободившихся по итогам реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

Новую детскую областную больницу построят в Заволжском районе, рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Таким образом, будет создан единый лечебно-диагностический центр, который объединит эти учреждения, а также поликлинику медицинского университета, медицинский колледж, горбольницу №7 с первичным сосудистым центром.

В настоящее время идёт подготовка проектной документации. По предварительному проекту, здание общей площадью 50 тыс. кв. м будет 5-этажным, с дополнительным подземным этажом. Учреждение рассчитано на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений.

В 2018 году в микрорайоне «Южный» в Твери планируется ввести в строй детскую поликлинику на 200 посещений в смену, строительство учреждения началось в этом году.

Также в планах – достроить и ввести в эксплуатацию Кувшиновскую ЦРБ. Предполагается, что учреждение получит статус межрайонной больницы и будет принимать пациентов из соседних муниципалитетов, в том числе с участием санавиации.

Пресс-служба Правительства Тверской области.