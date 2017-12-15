РОССИЙСКИМ ЗАГСАМ - 100 ЛЕТ

Уважаемые работники и ветераны органов записи актов гражданского состояния Тверской области! Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня создания органов загс России!

Ваш труд связан с самыми важными событиями в жизни каждого человека. Вы разделяете радость создания семьи и рождения детей, чествуете супругов-юбиляров, находите нужные слова поддержки для тех, кто потерял близких.

В своей работе вы проявляете не только профессионализм, но внимание, уважение и любовь к людям, душевную теплоту.

Благодарю вас за этот труд. Желаю всем работникам и ветеранам органов загс Тверской области крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ответственной и необходимой людям работе!

ГубернаторТверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники органов загс!

Позвольте поздравить вас с юбилейной датой – 100-летием образования органов записи актов гражданского состояния России!

Ваша работа важна и необходима для всего государства, ведь вы создаете историю каждого человека и каждой семьи, регистрируя самые важные жизненные моменты.

За весь период существования органов загс Конаковского района зарегистрировано порядка трехсот тысяч актов гражданского состояния. Без этих сведений невозможна работа других государственных структур как районного, так и регионального и федерального значения.

Работники загсов – это не просто профессионалы своего дела, а люди, умеющие сопереживать, поддерживать и создавать настроение. Вы даете напутствия новобрачным в день создания новой семьи, вручаете первый документ гражданина России родителям новорожденного, чествуете супругов-юбиляров. Из года в год ваши неравнодушие и профессионализм обеспечивают важный вклад в укрепление института семьи и социальное благополучие района. Спасибо вам за добросовестный труд, душевную теплоту и любовь к своей профессии!

Искренне желаем вам здоровья, благополучия и успехов в труде! Пусть в вашей жизни будут только счастливые моменты!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

А сколько лет исполнилось Конаковскому отделу записей актов гражданского состояния – достоверно никто не знает.

Нынешний зал бракосочетания на проспекте Ленина был сдан в 1972 году, до этого браки и смерти регистрировали в здании, которое находилось в старой части города, на ул. Свободы. Возможно, тайну даты рождения конаковского загса разгадает наш проект «Конаково. Век двадцатый». Но сделать это будет непросто, что именно считать началом? В дореволюционной России все записи актов гражданского состояния были возложены на церковь. Ее служители производили в метрических книгах записи о рождении, браке, смерти. Впервые такая практика была введена еще при Петре Первом. В молодой советской республике органы загс были образованы 18 декабря 1917 года путем издания декрета «О гражданском браке, о детях, и о ведении книг актов гражданского состояния». Затем был принят декрет «О расторжении брака», и процесс, что называется, пошел. В настоящее время органы загс руководствуются Семейным кодексом РФ и федеральным законом № 143-ФЗ от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния».

Конаковским отделом загс с 1995 года руководит Т.И.КРАВЦОВА. «Когда пришла на эту работу, не думала, что останусь здесь на всю жизнь» – поделилась с нами Тамара Ивановна. И в этом году исполняется 30 лет, как она трудится в этой системе. А всего в конаковском загсе вместе с ней – пять сотрудников. Руководитель и четыре главных специалиста. Это Е.О.Смирнова, которая трудится здесь уже 20 лет, и С.С.Ботунова, О.И.Мартинсон и О.Я.Довиденко – работают более трех лет. Характерная в прошлом для этого места работы текучесть кадров уже три года как отсутствует.

В понедельник делегация работников конаковского загса побывала в Твери, где Тамару Ивановну наградили Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области. В честь столетней годовщины благодарности и Почетные грамоты от главы района Л.А.Козловой и главы администрации района О.В.Лобановского получили остальные сотрудники отдела.

Оказывается, официально такой профессии, как «работник отдела загс», не существует, и получить профильное образование невозможно. Но люди, посвятившие себя деятельности в этой сфере, обязаны иметь такие качества, как профессионализм, ответственность, чуткость, тактичность, умение сопереживать. Работник органа загс прослеживает человеческий путь от рождения до последнего дня.

Российские загсы идут в ногу со временем. Мы спросили у заведующей конаковским загсом Тамары Ивановны Кравцовой, как обстоят дела с переводом всех документов в электронный вид? Вот что она ответила:

- Основная задача, которую должны решить сотрудники абсолютно всех российских органов загс, - создание единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В нашем загсе для этого будет необходимо перевести в электронную форму с бумажного носителя все записи за период с 1926 по 1978 год, а это более 130 тысяч записей актов, подлежащих оцифровке! Всего же их – 294430, и из них более 160000 уже переведены в цифровой вид.

Работа эта, надо сказать, титаническая. А ведь большинство из нас при слове «загс» представляют церемонию бракосочетания, разодетых жениха и невесту, цветы и брызги шампанского, вальс Мендельсона и песню «Обручальное кольцо». Но это лишь верхушка айсберга, 10 процентов, как шутят работники загса.

- Помимо регистрации брака, мы занимаемся и его расторжением, – рассказывает Тамара Ивановна, - а также регистрируем рождения и смерти людей, устанавливаем отцовство, оформляем усыновление (удочерение), оформляем перемену имени, вносим изменения, дополнения и исправления в уже существующие записи, выдаем повторные документы и справки. По 20 декабря этого года зарегистрирован 461 брак, а расторгнуто – 332 брака! Поэтому хочу пожелать молодым людям принять обдуманное решение о вступлении в брак. Трудно давать советы, как достичь и сохранить счастье в семье. Но если супружеская пара сама поймет, что семья - это не только праздник, но и повседневный труд, взаимное уважение и доверие, общие интересы, тогда ваш семейный союз будет прочным и счастливым. Свадьба - это всего лишь один сказочный день. И только в сказке все заканчивается свадьбой, а в жизни со свадьбы все только начинается…

Ну и для молодоженов в плане регистрации брака теперь есть приятное разнообразие. Можно сделать это в хорошо знакомом всем зале бракосочетания на проспекте Ленина, а можно, по желанию молодых, провести выездную торжественную церемонию регистрации во дворце поселка Ольгино. В этом году такое желание изъявили уже более 20 пар.

И еще немного статистики, к сожалению, не совсем радостной. По 20 декабря 2017 года в Конаковском районе родилось 668 детей – 356 мальчиков и 312 девочек. Это существенно меньше, чем в прошлые периоды – в возраст материнства и отцовства вступили те, кто был рожден в период так называемой «демографической ямы» 90-х годов. А вот умерло за этот же срок в два раза больше – 1377 человек. Самые распространенные имена у мальчиков: Артем, Иван и Максим, у девочек – София, Анна и Виктория. Было усыновлено/удочерено 8 детей, отцовство установлено 137, поменять имя, фамилию или отчество пожелали 57 человек.

Максим МАЛАХОВ.