22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Тверской области!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! От эффективной работы энергетического комплекса зависит устойчивое развитие всех отраслей экономики, качество жизни людей. Профессиональная ответственность специалистов-энергетиков очень высока. Ваши профессионализм и добросовестность позволяют решать важные задачи по развитию экономики, социальной сферы и инфраструктуры Тверской области. Искренне желаю вам успехов в работе на благо региона и его жителей. Крепкого здоровья, благополучия и как можно больше светлых моментов в жизни!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!

Благодаря крепкой производственной базе, мастерству, профессионализму и высокой ответственности коллективов энергопредприятий бесперебойно работают промышленные объекты нашего района, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и культуры, спортивные сооружения. Работники энергетических предприятий прилагают максимум усилий для того, чтобы энергетика служила людям, не вызывая сомнений в своей надежности. Поэтому определяющими чертами отрасли сегодня являются стабильность, эффективность, надежность, модернизация и внедрение новых инновационных и энергосберегающих технологий. Все больше внимания энергетики уделяют сохранению окружающей среды, что важно для нашего района. Мы уверены, что столь устойчивый фундамент обеспечит нашей энергетике хорошие перспективы.

Позвольте пожелать вам профессиональных успехов и достижений, крепкого здоровья, радости и оптимизма!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

НЕСУЩИЕ ТЕПЛО И СВЕТ

День энергетика не случайно отмечается 22 декабря – в день зимнего солнцестояния, когда день смурен и краток, а ночь долга и темна. Именно в такое время хорошо видна работа энергетиков. Главным предприятием отрасли у нас была и остается Конаковская ГРЭС. И пусть сегодня она входит в состав итальянской энергетической компании «Энел». Для нас она остается нашей, «конаковкой», со своими традициями и ценными кадрами. Это предприятие строило новый город энергетиков, и его значение навеки вписано в анналы истории Конаковского района.



ОАО «Энергостальконструкция» играет огромную роль в энергосетевой сфере России. Сегодня этот завод - крупнейший изготовитель и поставщик металлоконструкций для ведущих строек страны. Конаковские металлоконструкции стоят на «крымском мосту», наши опоры стоят на железнодорожном пути в обход Украины, из них строится таманский энергомост. И это только стройки последних 2-3 лет! Руководитель завода и Почетный энергетик России Александр Павлович Шинкаренко уверенной рукой ведет корабль под названием ЭСК по бурному морю современного рынка. Завод дает работу с достойной зарплатой 650 конаковцам, является крупнейшим налогоплательщиком района, а на рынке металлоконструкций он занимает первое место по качеству продукции и выполнению сроков поставок. В общем, «Энергостальконструкция» - это гордость Конаковского района. На первом конкурсе «Человек года» А.П.Шинкаренко заслуженно одержал победу, на следующем конкурсе победил еще один достойный заводской энергетик - Виктор Маймур, а в этом году победителем в номинации «Профессиональный долг» стал начальник отдела электроники этого предприятия Евгений Половников.