ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ ТВЕРИЧАН ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ

Президент России Владимир Путин отметил трудовые успехи жителей Тверской области

Владимир Путин подписал распоряжение о награждении жителей Тверской области Почетной грамотой Президента России и объявлении Благодарностей Президента России. Губернатор Игорь Руденя направил поздравления представителям Верхневолжья, заслуги которых отмечены главой государства.

Игорь Руденя подчеркнул, что получить высокую оценку руководства страны жителям Тверской области позволили неординарные профессиональные и человеческие качества, компетентность и ответственность.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу награждена учитель средней общеобразовательной школы № 3 Кашина Татьяна Голубева.

Педагог применяет исследовательский подход в образовании. Татьяна Михайловна – автор факультативного метапредметного курса «Школа юного исследователя». Приоритетные направления ее работы – патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. Ведет активную туристско-краеведческую деятельность, ежегодно участвует вместе с учениками в межрегиональной экспедиции «Под княжеским стягом», является инициатором и организатором других мероприятий краеведческой направленности. Ученики Татьяны Голубевой – победители и призеры предметных олимпиад, конкурсов разного уровня.

Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявлена медицинской сестре Кимрского психоневрологического интерната Ольге Новиковой, которая 22 года работает в социальной сфере. Ольга Новикова проводит обучающие семинары, мастер классы для медсестер, постоянно повышает свои профессиональные навыки.

Благодарность Президента России за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу объявлена начальнику отдела Центра социальной поддержки населения Ржева и Ржевского района Валентине Цветковой, которая 17 лет проработала педагогом и инспектором по защите прав детей, 16 лет – в сфере опеки и попечительства.

При содействии Валентины Цветковой усыновлено 98 детей, 356 устроены в приемные семьи. При ее непосредственном участии организована школа приемных родителей «Родительский дом». Как приемная мама Валентина Цветкова представляла Тверскую область на Всероссийском форуме замещающих семей в Москве, участвовала в мероприятиях, связанных с популяризацией семейных ценностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.