ПУТЕШЕЙСТВУЙ НА "ЛАСТОЧКЕ" В ТВЕРЬ!

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«Наш ориентир – разработка и реализация новых маршрутов и программ, в том числе совместно с Российскими железными дорогами, повышение информированности о возможностях Тверской области в нашей стране и за рубежом», – отмечает Губернатор Игорь Руденя.
Маршрут «Путешествуй на «Ласточке» – проект, который реализуется в рамках соглашения о намерениях между Министерством туризма Тверской области, Министерством транспорта региона, АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», ОАО «Тверьавтотранс». Главная цель соглашения – создание условий для увеличения туристического потока в Верхневолжье.
Информационные материалы, которые распространяются среди пассажиров, рассказывают о достопримечательностях тверского региона, а также дают жителям Москвы и Московской области идеи для проведения новогодних каникул в тверском регионе.
Флаеры и буклеты «Путешествуй на «Ласточке» выдаются всем пассажирам, покупающим разовые билеты на скоростной электропоезд в тверском направлении в пригородных кассах Москвы, а также станций Химки, Сходня, Крюково. Кроме того, материалы предоставляются пассажирам, пополняющим проездной билет на «Ласточку».
Пресс-служба Правительства Тверской области.