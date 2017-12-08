ПУТЕШЕЙСТВУЙ НА "ЛАСТОЧКЕ" В ТВЕРЬ!

Флаеры и буклеты «Путешествуй на «Ласточке» распространяются в Москве и Подмосковье при покупке билетов в направлении Твери

Тверская область реализует проект по продвижению маршрута «Путешествуй на «Ласточке». Одноименные флаеры и буклеты распространяются в пригородных кассах Москвы и станций Подмосковья при покупке пассажирами билетов на электропоезд «Ласточка» в направлении Твери.

«Наш ориентир – разработка и реализация новых маршрутов и программ, в том числе совместно с Российскими железными дорогами, повышение информированности о возможностях Тверской области в нашей стране и за рубежом», – отмечает Губернатор Игорь Руденя.

Маршрут «Путешествуй на «Ласточке» – проект, который реализуется в рамках соглашения о намерениях между Министерством туризма Тверской области, Министерством транспорта региона, АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», ОАО «Тверьавтотранс». Главная цель соглашения – создание условий для увеличения туристического потока в Верхневолжье.

Информационные материалы, которые распространяются среди пассажиров, рассказывают о достопримечательностях тверского региона, а также дают жителям Москвы и Московской области идеи для проведения новогодних каникул в тверском регионе.

Флаеры и буклеты «Путешествуй на «Ласточке» выдаются всем пассажирам, покупающим разовые билеты на скоростной электропоезд в тверском направлении в пригородных кассах Москвы, а также станций Химки, Сходня, Крюково. Кроме того, материалы предоставляются пассажирам, пополняющим проездной билет на «Ласточку».

Пресс-служба Правительства Тверской области.