ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ: ПОЗИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Игорь Руденя подтвердил позитивные ожидания экспертов в сфере управления по итогам 2017 года

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) совместно с Высшей школой экономики представили пятый ежегодный рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя значительно укрепил позиции Тверской области: за год регион поднялся с 57-го на 34-е место.

Впервые Игорь Руденя был отмечен в рейтинге эффективности управления в субъектах РФ год назад. Уже тогда аналитики отмечали, что смена губернатора повлияла на существенный рост позиций в рейтинге среди ряда регионов, которые прежде не отличались высокой эффективностью управления, и в качестве одного из примеров приводили Тверскую область. Правда, с оговоркой: эти выводы сделаны пока лишь по итогам экспертного опроса, а не на основе данных статистики. Подчеркивалось, что региону еще предстоит пройти «проверку» в 2017 году, по мере накопления информации о работе региональной власти и ее результатах.

Год спустя, в новом рейтинге уже использовался полный спектр всевозможных данных, что позволило сделать новые выводы. «В результате наиболее заметный рост рейтинга произошел в случае Игоря Рудени», – сообщается на сайте АПЭК.

Авторы рейтинга констатируют: «Обращает на себя внимание существенный рост позиций Тверской области, где губернатор Игорь Руденя пришел к власти в 2016 году».

Рейтинг делится на три блока: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. По каждому из них проводится своя оценка. В 2017 году по всем трем направлениям Тверская область под руководством Игоря Рудени кардинально улучшила свои результаты.

Так, в политико-управленческом блоке еще год назад Верхневолжье занимало 62-е место. По итогам 2017 года – 35-е. По мнению, доцента кафедры государственного управления Тверского госуниверситета Владимира Гайдукова, на повышение рейтинга региона повлиял, в том числе, личностный фактор, высокий авторитет губернатора Игоря Рудени на федеральном уровне.

«В нулевые годы качество управления в Тверской области снижалось. Возвращение нашего региона в «золотую середину» очень радует. Считаю, что сейчас срабатывает интегральный показатель высокого авторитета Игоря Рудени на общероссийском уровне», – сказал Владимир Гайдуков.

Эксперт полагает, что немалую роль сыграли хорошие контакты тверского губернатора с представителями федерального эшелона власти.

«В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе недавнего рабочего визита в Тверскую область высоко оценила работу Игоря Рудени и позитивные изменения в регионе», – отметил Владимир Гайдуков.

В социальном блоке Тверская область поднялась на 5 строчек – с 80-й на 75-ю. По мнению депутата Тверской городской Думы Светланы Козловой, результат закономерен, поскольку региональная власть ведет открытый диалог с общественными организациями.

«Губернатор Игорь Руденя регулярно встречается с лидерами общественного мнения и обсуждает предстоящие решения в экономике и социальной сфере, подробно разъясняет позицию областного правительства по ключевым вопросам развития региона», – сказала Светлана Козлова.

Депутат подчеркнула, что по инициативе губернатора в Тверской остановлена оптимизация учреждений здравоохранения, началось строительство детской поликлиники в Твери, предстоит возведение нового здания детской областной больницы, развивается сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в областном центре завершается строительство новой школы и заявлены планы о ежегодном вводе в эксплуатацию не менее двух социально значимых объектов.

Знаковые перемены произошли в экспертных оценках финансово-экономического блока. Тверская область переместилась в «десятку» лидеров: с 35-го места на 7-е.

«Тверская область в 2017 году достигла значительных успехов в долговой политике. Замещение коммерческих кредитов бюджетными позволило с экономить на обслуживании госдолга более миллиарда рублей, – отметил директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Мамагулашвили. – Мобилизация финансовых ресурсов дает возможность для более динамичного развития инфраструктуры, в том числе транспортно-логистической и туристической. Иными словами, под руководством Игоря Рудени Тверская область вспомнила о своих географических преимуществах и начинает их использовать, укрепляя налогооблагаемую базу и создавая новые рабочие места».

В рейтинге эффективности управления субъектами РФ улучшился и интегральный балл эффективности управления тверским регионом. В 2016 году этот показатель составлял 0,567 балла, по итогам 2017 года – 0,642. Это выше среднего балла по России (0,618).

Если говорить об общих тенденциях, единых для всех блоков, то наиболее успешных регионов со сбалансированными результатами динамических тенденций оказалось 14 – в них по всем трем блокам происходил рост среднего балла. В их числе Тверская область, отмечают авторы рейтинга.

Павел Голованов.