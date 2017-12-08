ТВЕРСКОЕ - НА ВЕСЬ МИР!

В 2017 году экспорт продукции Тверской области в другие страны увеличился на 20%

Внешнеторговый оборот Тверской области за 10 месяцев 2017 года составил 596,5 млн долларов, что 17,6% больше аналогичного периода прошлого года. Анализ показателей внешнеэкономической деятельности был проведен Министерством экономического развития региона.

«Экономическое взаимодействие с другими странами способствует повышению конкурентоспособности тверской продукции, расширению возможностей для ее реализации. Наличие рынков сбыта, в том числе за рубежом – одно из важных условий развития бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Экспортных операций было совершено на 189 млн долларов (на 20% больше аналогичного периода 2016 года), импортных - на сумму 407,4 млн долларов (рост на 16,7%).

Крупнейшими по торговому обороту партнерами региона являются Белоруссия (15,4%), Казахстан (2,8%), Украина (2,3%), Узбекистан (1,4%). Из стран дальнего зарубежья - Китай (18,1%), Италия (13,2%), Германия (7,6%), Индия (2,6%), Бразилия (2,3%), Польша (2,1%).

В 2017 году увеличилось количество торговых партнеров Тверской области – к внешнеторговой деятельности присоединились Куба, Кипр, Мали, Монголия, Сенегал, Угадна. Эти страны поставляют на рынок Тверской области овощи и фрукты.

В основе экспорта региона - древесина и целлюлозно-бумажные изделия (22,4%), кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (16,7%), машины, оборудование и транспортные средства (16,2%), металлы и изделия из них (14,4%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,7%). Объем экспорта в страны СНГ составил 86,6 млн долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году. В страны дальнего зарубежья - 102,5 млн долларов (рост на 19,2%).

Пресс-служба Правительства Тверской области.