НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА В ТВЕРИ

Тверской государственный технический университет получил статус инновационной площадки

Тверской государственный технический университет включен в перечень федеральных инновационных площадок на 2018 – 2023 годы, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что для развития страны первостепенное значение имеет внедрение инноваций. По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, Тверской государственный технический университет вносит большой вклад в развитие инновационного потенциала Верхневолжья, определение новых направлений социально-экономического развития региона.

В перечень федеральных инновационных площадок вошли 77 образовательных учреждений. ТвГТУ стал одним из 20 вузов страны в этом списке.

Федеральные инновационные площадки – организации, реализующие инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение для модернизации системы образования с учётом основных направлений социально-экономического развития России, реализации приоритетных направлений государственной политики в образовании.

Деятельность площадок координирует совет по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования при Минобрнауки России.

Справочно: Тверской государственный технический университет – один из старейших вузов региона, в этом году отметил свое 95-летие. Подготовка здесь ведётся по более чем 50 специальностям и направлениям. Всего за время существования вуза выпущено свыше 70 тысяч высококвалифицированных специалистов для разных отраслей экономики.

Научную и учебную работу в университете ведут более 80 профессоров, докторов наук и около 300 доцентов, кандидатов наук.

ТвГТУ успешно развивает международные связи с вузами Германии, Польши, Чехии, Финляндии, Франции, Китая и других государств.

Пресс-служба Правительства Тверской области.