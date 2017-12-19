750 000 000 - НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На развитие сельского хозяйства Тверской области дополнительно направлено 715 млн рублей федеральных средств

715 млн рублей дополнительно поступит в Тверскую область из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса. Средства будут направлены на поддержку животноводства и возмещение процентной ставки по кредитам. Решение было озвучено на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Это дополнительные инвестиции в АПК, которые позволят создать новые рабочие места, увеличить объем производимой продукции. Показателями эффективности работы отрасли должны стать не размеры вложенных в нее средств, а количество обрабатываемых земель, объем выручки предприятий за реализованную продукцию», - отметил Игорь Руденя.

480 млн рублей будут направлены АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» на возмещение части затрат в связи со строительством нового свиноводческого комплекса на 60 тыс. голов, которому присвоен статус селекционно-генетического центра. Заявка на получение федеральной поддержки данного проекта была рассмотрена и одобрена конкурсной комиссией Минсельхоза РФ. Общая стоимость инвестиций в проект составила более 3 млрд рублей. Для получения федеральной поддержки из бюджета области ранее было выделено 25 млн рублей. Строительство нового свинокомплекса позволило значительно увеличить поголовье свиней в регионе. В 2013 этот показатель составлял более 150 тыс. голов, в 2017 году увеличился до 600 тыс. Производство свинины выросло за указанный период с 29 тыс. тонн до 118 тыс. тонн. По данному показателю тверской регион занимает 5 место среди субъектов ЦФО.

Еще 235 млн рублей федеральных средств направлено на возмещение части процентной ставки по кредитам. Теперь общий размер поддержки по данному направлению в текущем году в госпрограмме «Сельское хозяйство Тверской области» составил 1,5 млрд рублей. Это позволило увеличить объем субсидируемых инвесткредитов в отрасли АПК Верхневолжья до 18,5 млрд рублей.

Также за счет перераспределения средств областного бюджета внутри отрасли на 14,8 млн рублей увеличена грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Теперь общая сумма поддержки по данному направлению в этом году составит почти 53 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.