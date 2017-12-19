ТВЕРСКОЙ ТУРИЗМ: ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

Утверждена госпрограмма по развитию туристской индустрии Тверской области на 2018-2023 годы

В Тверской области утверждена государственная программа по развитию туристской индустрии на период с 2018 по 2023 годы. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя 19 декабря.

«По поручению Президента России Владимира Путина разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма в стране. Глава государства считает, что нарастить туристический потенциал регионов можно за счет улучшения качества сервиса и логистики, расширения базы отелей, повышения доступности объектов туристического притяжения. Такой подход необходимо реализовать в нашей региональной программе развития туризма», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: все ключевые показатели программы должны быть оцифрованы. Это касается роста туристического потока, динамики доходов региона от привлечения туристов, количества гостиниц, маршрутов, сервисных зон. Глава региона также обратил внимание, что в туриндустрии основная ставка должна делаться на частный бизнес.

По итогам реализации госпрограммы планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Тверской области – с 1,4 млн туристов в 2017 году до 2,6 млн в 2023-м при существенном повышении его качества и значения для экономики региона. Количество новых рабочих мест должно вырасти до 12,7 тыс.

По мнению Игоря Рудени, развитие туризма в первую очередь связано с привлечением в регион транзитных туристических потоков между столицами, иностранных туристов, в том числе из Китая. Недавняя презентация туристических возможностей Тверской области в КНР подтвердила интерес потенциальных гостей из этой страны к истории и культуре Верхневолжья.

Как сообщил Министр туризма Иван Егоров, в госпрограмму включено порядка 60 мероприятий, которые направлены на расширение спектра и повышение качества туристского продукта, продвижение туристических ресурсов Верхневолжья, развитие инфраструктуры.

Одна из приоритетных задач – создание комфортных условий и повышение уровня обслуживания гостей, развитие сети отелей и гостиниц.

По мнению Игоря Рудени, очень важно, чтобы эти учреждения являлись ответственными налогоплательщиками и обеспечивали стабильные поступления в казну. Кроме того, нужно заниматься повышением профессионального уровня сотрудников. Вопрос подготовки кадров – ключевой для отрасли, подчеркнул Губернатор.

В госпрограмме предусмотрены мероприятия по обучению менеджеров, собственников отелей и гостиниц, а также гидов. В настоящее время профессиональное образование в регионе обеспечивается в Тверском колледже сервиса и туризма и в ряде других организаций.

В госпрограмме предусмотрены трансферты муниципальным образованиям на содействие малому и среднему бизнесу в создании кемпингов, сервисных зон, этнопарков и т.д. В 2018 году на эти цели заложено 10 млн рублей. Кроме того, 20 млн рублей выделят на субсидии инвесторам, реализующим на территории региона проекты в сфере туризма. Еще одно направление поддержки– гранты предпринимателям на открытие негосударственных музеев и агроферм (4,8 млн рублей).

Среди других мероприятий госпрограммы – формирование перечня региональных туристских маршрутов, в том числе школьных, взаимодействие с другими регионами по продвижению турпродуктов, развитие железнодорожных, автобусных перевозок, создание качественной инфраструктуры, в том числе в сфере водного туризма.

Пресс-служба Правительства Тверской области.