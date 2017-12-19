ТРАССА "ОСТАШКОВ - ТВЕРЬ": РЕМОНТ МОСТА НАЧАТ

В Тверской области начался капремонт моста на автодороге «Торжок – Осташков»

В Тверской области начался капитальный ремонт моста через реку Осуга у деревни Кузьмовка в Кувшиновском районе. Объект расположен на 34-м километре региональной автодороги «Торжок – Осташков», которая является туристическим маршрутом к озеру Селигер и истоку Волги. В текущем году было отремонтировано более 28 километров этой дороги.

«Вопрос ремонта дорог — на повестке дня Правительства Тверской области. В этом году увеличили объём средств по отрасли дорожного хозяйства. Мы помогаем муниципальным образованиям в приведении дорог в порядок путём финансирования приоритетных направлений», — обозначил Губернатор Игорь Руденя 18 декабря на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Мост через Осуга обеспечивает транспортную доступность кувшиновского градообразующего предприятия — Каменской бумажно-картонной фабрики. Искусственное сооружение построили в 1967 году. На протяжении 50 лет работ по реконструкции или ремонту объекта не проводилось.

В настоящее время на мосту работает подрядная организация ООО СК «Строй-Импульс». Стоимость строительно-монтажных работ по госконтракту — 83,1 млн рублей. Ремонт рассчитан на 2017- 2018годы.

Подрядчику предстоит разобрать существующее искусственное сооружение. Будут установлены новые опоры, пролётные строения, обустроены мостовое полотно и сопряжения моста с насыпью подходов, деформационные швы, укреплены конусы. Для обеспечения безопасности будут установлены перильное и барьерное ограждения, дорожные знаки, нанесена разметка.

На период проведения работ движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге с мостом.

В 2017 году по поручению Игоря Рудени в программу дорожных работ были включены автомобильные дороги, ведущие к основным туристическим зонам Верхневолжья: туристско-рекреационному кластеру «Верхневолжский», озеру Селигер, Рыбинскому и Угличскому водохранилищам.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог. С 1 декабря на базе дорожного фонда Тверской области начала работу диспетчерская служба, которая круглосуточно ведёт мониторинг обстановки на дорогах регионального и межмуниципального значения. О возможных затруднениях движения транспорта на этих дорогах граждане могут сообщать по телефонам: 8 (4822) 34-56-54,8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области.