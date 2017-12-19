Владислав Шориков: Губернатор Игорь Руденя не побоялся острых вопросов

«Губернатор провел открытый разговор с прессой и не побоялся отвечать на острые вопросы, демонстрируя глубокое владение информацией о положении дел в тверском регионе», – сказал президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков, комментируя пресс-конференцию губернатора, прошедшую 18 декабря.

Эксперт обратил внимание на экономическую составляющую пресс-конференции.

«Считаю важным, что Игорь Руденя в своих ответах неоднократно поднимал тему государственно-частного партнерства. Это касается таких важных направлений развития региона, как создание более эффективной схемы организации общественного транспорта в Твери и реализация крупных инфраструктурных проектов в деловой сфере. Взаимодействие региональной власти с частными партнерами, а также активная работа Правительства Тверской области по снижению госдолга позволяют по-новому выстраивать бюджетную политику и аккумулировать средства на направлениях, связанных с увеличением налоговой базы, созданием новых рабочих мест, исполнением социальных обязательств», – отметил Владислав Шориков.