Владислав Шориков: Губернатор Игорь Руденя не побоялся острых вопросов

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
«Губернатор провел открытый разговор с прессой и не побоялся отвечать на острые вопросы, демонстрируя глубокое владение информацией о положении дел в тверском регионе», – сказал президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков, комментируя пресс-конференцию губернатора, прошедшую 18 декабря.
Эксперт обратил внимание на экономическую составляющую пресс-конференции.
«Считаю важным, что Игорь Руденя в своих ответах неоднократно поднимал тему государственно-частного партнерства. Это касается таких важных направлений развития региона, как создание более эффективной схемы организации общественного транспорта в Твери и реализация крупных инфраструктурных проектов в деловой сфере. Взаимодействие региональной власти с частными партнерами, а также активная работа Правительства Тверской области по снижению госдолга позволяют по-новому выстраивать бюджетную политику и аккумулировать средства на направлениях, связанных с увеличением налоговой базы, созданием новых рабочих мест, исполнением социальных обязательств», – отметил Владислав Шориков.