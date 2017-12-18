В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖИТСЯ УСТАНОВКА ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

В 2018 году в Тверской области продолжится установка ФАПов в районах

В Тверской области планируется расширять сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Предполагается, что в 2018 году в районах откроется порядка 30 ФАПов. Тема обсуждалась на пресс-конференции по итогам 2017 года, которую провел Губернатор Игорь Руденя 18 декабря.

«В январе-феврале 2018 года организуем необходимые процедуры и уже закупим около 14-16 ФАПов. Большинство из них имеют жилой блок, где могут проживать медики. В планах – обеспечить в учреждениях устойчивую интернет-связь. Это позволит, в том числе проводить консультации со специалистами из Твери», - сказал Игорь Руденя.

В 2017 году в районах области установлено 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

Среди ключевых задач в здравоохранении, обозначенных Губернатором – улучшение диагностики, обеспечение достойного уровня зарплат медиков, решение жилищных вопросов, усиление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

В 2017 году для больниц закуплено более 300 единиц медицинского оборудования, капитальным ремонтом охвачено 107 объектов здравоохранения (в 2016-ом - 41 объект). Из 237,5 млн рублей, выделенных на эти цели, 52 млн рублей направляются на установку и ремонт лифтов, устройство пандусов, переоборудование хирургических отделений.

Ведется работа по строительству современных учреждений здравоохранения. Начато строительство детской поликлиники № 2 в микрорайоне «Южный» г. Твери на 200 посещений в смену. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2018 году.

В 2018-ом планируется начать строительство Детской областной клинической больницы на 420 коек. В федеральном и областном бюджетах на эти цели предусмотрено 4,5 млрд рублей. Стройка рассчитана на три года. В планах также завершение строительства Кувшиновской ЦРБ.

Кроме того, областная власть намерена развивать направление телемедицины, внедрять современные технологии в отрасль, развивать диспетчеризацию машин скорой помощи, что позволит более оперативно реагировать на вызовы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.