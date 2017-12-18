ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА БОРЩЕВИКУ

В Тверской области с 2018 года начнется реализация программы по предотвращению распространения борщевика

В следующем году в Тверской области начнется реализация программы «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Тверской области на 2018-2023 годы». Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил 18 декабря на пресс-конференции по итогам 2017 года.

«Культура, которая была завезена на территорию нашей страны в качестве потенциальной кормовой, в настоящее время свою функцию не выполняет. В местах, где не проживают люди, в частности вдоль дорог попробуем осуществлять локальную химическую обработку. Рядом с жилыми домами и производственными зданиями будем использовать механические способы борьбы с борщевиком», - сказал Игорь Руденя.

По мнению Губернатора, необходимо выстроить работу так, чтобы не нанести урона экологии Верхневолжья.

На очистку сельхозугодий от борщевика ежегодно в областном бюджете предусмотрено 10 млн рублей. Прорабатывается возможность выделения средств на софинансирование мероприятий в тех муниципалитетах, где проблема распространения этого растения стоит особенно остро.

Пресс-служба Правительства Тверской области.