Дорога «Кимры – Клетино – Дубна» включена в план дорожных работ 2018 года

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На итоговой пресс-конференции 18 декабря Губернатору Игорю Рудене задали вопрос о приведении в нормативное состояние дороги «Кимры – Клетино – Дубна». По словам журналистов, трасса неоднократно признавалась худшей дорогой в Тверской области, в частности, по результатам голосования на всероссийском портале «Карта разбитых дорог» в 2017 году.
«Этот объект находится на контроле Правительства региона. Документация на ремонт дороги уже подготовлена. В начале следующего года будут проведены конкурсные процедуры, начало ремонта запланировано на май», - сообщил Игорь Руденя.
Глава региона уточнил, что стоимость работ составит около 120 млн рублей.
Пресс-служба Правительства Тверской области.