ТРИСТА КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ - В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ

В Тверской области в 2018 году планируют отремонтировать 300 км дорог

В Тверской области в 2018 году планируется сохранить объемы ремонта дорог на уровне 2017 года. Развитию дорожной сети региона был посвящен один из вопросов на пресс-конференции, которую провел Губернатор Игорь Руденя 18 декабря.

«Не планируем снижать объёмы работ, и в следующем году приведем в порядок 300 км трасс. Особое внимание будем уделять качеству ремонта, который необходимо вести в соответствии с установленными технологиями. Кроме того, подрядчики должны обеспечивать гарантийное обслуживание дорог после завершения ремонта», - сказал Игорь Руденя.

В первую очередь, в планы будут включены дороги по туристским маршрутам, участки с повышенной аварийностью и дороги, на необходимость ремонта которых указывали местные жители.

В настоящее время завершается разработка программ ремонта на будущий год. Продолжает формироваться бюджет дорожной отрасли. В 2018-ом предусмотрено направить более 4 млрд рублей на ремонт и строительство трасс Верхневолжья. За счет перевыполнения планов по акцизам и использования остатков 2017 года ожидается дополнительно выделить на эти цели не менее 1,5 млрд рублей. Кроме того, область рассчитывает на федеральную поддержку по этому направлению.

Объем регионального Дорожного фонда в 2017 году составил свыше 8 млрд рублей, или 13,9 % от общих расходов областного бюджета. В программу ремонтных работ в текущем году было включено на 76 км дорог больше, чем в 2016-ом (224 км).

В 2017 году существенно увеличилась поддержка муниципальных образований. Средства в объеме 1,8 млрд рублей направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, а также ремонт дворовых территорий. Основной объем работ проделан в Твери. Кроме того, был реализован проект ремонта магистральных улиц областного центра за счет средств бюджета города Москвы.

В 2017 году Правительством Тверской области утверждены общие требования к качеству дорожных работ на автомобильных дорогах. Также завершена работа по развертыванию и настройке Региональной навигационно-информационной системы, в которую включены школьные автобусы (более 350 единиц) и дорожная техника (более 600 единиц).

Развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры названы в числе приоритетов государственной политики на пресс-конференции Президента России Владимира Путина 14 декабря.

Пресс-служба Правительства Тверской области.