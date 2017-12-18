СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Тверской области будет усилена работа по контролю за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения

Вопрос о перспективах развития отрасли сельского хозяйства региона задали журналисты Губернатору Игорю Рудене на пресс-конференции 18 декабря. В частности, обсуждались вопросы работы инвесторов в АПК и соблюдения ими норм земельного законодательства.

По мнению Игоря Рудени, нужно исключить ситуации, когда инвесторы используют площади сельскохозяйственного назначения для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.

«С 1 января 2018 года начнём активную работу совместно с Россельхознадзором и муниципальными образованиями по контролю за использованием земель сельхозназначения. Мы исходим из того, что будем предлагать инвесторам заниматься агропромышленной деятельностью на таких участках либо привлекать на эти земли фермеров, либо возвращать их в собственность государства», - обозначил Игорь Руденя.

В настоящее время в агропромышленном комплексе Верхневолжья реализуется 16 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 25 млрд рублей, которые создают более 1 500 рабочих мест.

Крупнейшие проекты — строительство свиноводческого комплекса ООО «Коралл» в Бежецком районе на 450 тыс. свиней в год, животноводческой молочной фермы ЗАО «Калининское» на 500 голов с мощностью производства более 100 тонн молочной продукции в сутки.

На следующий год запланировано строительство молочно-товарной фермы на 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота в Кувшиновском районе, реконструкция здания цеха убоя скота и мясопереработки в Калининском районе, строительство нового комплекса по производству цельномолочной продукции в Конаково мощностью 3,4 тыс. тонн в год, молочно-товарной фермы на 400 голов в Торжокском районе производственной мощностью 2,4 тыс. тонн молока в год.

С 2018 года в Тверской области будет увеличена поддержка молочного животноводства. До 2020 года на эти цели предусмотрено дополнительно 102,5 млн рублей. Таким образом, объём господдержки по этому направлению к 2020 году увеличится более чем на 50%. Средства будут направлены на повышение ставки субсидии сельхозтоваропроизводителям на произведённое и реализованное молоко. Планируется увеличить показатель с 1,7 рубля до 2,07 рубля за килограмм.

Со следующего года будет вдвое увеличен размер субсидии на поддержку льноводов: с 6,4 тыс.рублей в текущем году до 12 тысяч рублей на гектар. В бюджете Верхневолжья на 2018-2020 годы на эти цели дополнительно предусмотрено более 30 млн. рублей.

По итогам 11 месяцев 2017 года объём средств, направленных на развитие АПК региона, составил около 2,4 млрд рублей — более чем на 1 млрд рублей выше, чем в 2016 году. На 1 рубль средств областного бюджета Тверской области по софинансируемым направлениям привлечено 9 рублей средств федерального бюджета (в 1,4 раза больше, чем в прошлом году).

Пресс-служба Правительства Тверской области.