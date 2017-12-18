СУ-155. ИСТОРИЯ С ДОМАМИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Тверская область станет первым регионом в ЦФО, сдавшим все дома СУ-155

Оставшиеся три дома СУ-155 будут досрочно сданы до конца 2017 года. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 18 декабря на пресс-конференции по итогам 2017 года. Таким образом, Тверская область станет первым регионом в Центральном федеральном округе, завершившим строительство домов СУ-155.

«Благодаря решению Президента Владимира Путина и поддержке Правительства Российской Федерации в 2016 году в Тверской области с опережением финансирования началась работа по исполнению обязательств перед дольщиками компании СУ-155», - сказал Игорь Руденя.

Введены объекты по улицам 2-я Красина, д. 82, Оснабрюкская, д. 29, Хромова, д. 29 и д. 27, к. 2. Оставшиеся три дома, расположенные в микрорайоне «Мамулино-3», планируется досрочно сдать до 25 декабря 2017 года.

Кроме того, как обозначил Губернатор, в Тверской области реализуется «дорожная карта» по шести домам в Твери, связанным с долевым участием граждан в их строительстве. Планируется решить вопрос в период 2018 – 2022 годов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.