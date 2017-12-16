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16 декабря – День освобождения Калинина
Уважаемые ветераны, жители города Твери и Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков!
Эта знаменательная дата служит символом нашей немеркнущей памяти о подвиге советских солдат и офицеров, мирного населения.
В далеком декабре 1941 года освобождение Калинина, первого областного центра, стало важным этапом по срыву гитлеровских планов захвата столицы нашей Родины, города Москвы. Эта победа наших войск подарила радость и надежду миллионам людей.
Благодаря патриотизму, самоотверженности и созидательной силе военного поколения древний, прославленный в веках город, разрушенный фашистами, в короткие сроки буквально восстал из пепла.
Сегодня Тверь по праву носит звание города воинской славы.
Искренне благодарю ветеранов за подвиг, совершенный во имя Родины и счастливой жизни будущих поколений.
Желаю всем жителям Тверской области мира, добра, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Отечества!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.