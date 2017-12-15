ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО УЧАСТКУ ПЛАТНОЙ АВТОДОРОГИ ДО ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА

В Тверской области открыли участок скоростной магистрали М-11

15 декабря открыто движение транспорта по участку скоростной платной автодороги М-11 от Твери до Вышнего Волочка. Участие в торжественной церемонии приняли Министр транспорта РФ Максим Соколов, Губернатор Игорь Руденя, председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков.

«Это событие очень важно для Тверской области. Строительство М-11 даст возможность более качественной организации логистического сообщения между Тверской областью и другими регионами, будет способствовать развитию бизнеса, в том числе туристического, увеличению грузопотока. Кроме того, это дополнительные рабочие места», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Министр транспорта РФ Максим Соколов поблагодарил Игоря Руденю за содействие в реализации проекта, отметив, что это позволило выполнить работы в более короткие сроки.

«Строительство М-11 - это пример частно-государственного партнерства. Сегодня был открыт один из самых значимых участков трассы, которая строится по поручению Президента Владимира Путина и в полном объеме заработает осенью следующего года», - сообщил Максим Соколов.

«Новое качество дорог привлекает все больше людей, перемещающихся между Москвой и Санкт-Петербургом. На сегодня скорость движения здесь значительно увеличилась», - отметил Сергей Кельбах.

Открытый участок протяженностью 48 км проходит по территории Калининского, Торжокского и Лихославльского районов. Дорога имеет 4 полосы движения с возможностью увеличения их количества в дальнейшем, 3 транспортные развязки. Работы выполняла генеральная подрядная организация ОАО «Мостотрест». Объем финансирования составил более 32 млрд рублей.

При строительстве данного участка, как и всей автомагистрали, использовались самые высокие стандарты качества, технологий, строительных материалов, а также учтены повышенные требования к безопасности дорожного движения. Обустроены барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные полосы, построены современные линии наружного освещения, а также зоны отдыха для водителей. Кроме того, на протяжении всей трассы дежурят машины аварийных комиссаров для оказания медицинской и технической помощи автомобилистам и пассажирам.

Со своей стороны регион готов содействовать в обеспечении безопасности движения по трассе, отметил Игорь Руденя. В частности, речь идет о закупке дополнительных реанимобилей, возможности эвакуации пострадавших вертолетным транспортом.

Справочно: Общая протяженность автомагистрали М-11 составляет 669 км, из них 278 км – по Тверской области. Трасса пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

Первый участок трассы М-11 в объезд Вышнего Волочка был открыт в Тверской области в ноябре 2014 года раньше запланированного срока. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10.

Пресс-служба Правительства Тверской области.