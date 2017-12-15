ТУРИЗМ ДАЕТ ТВЕРСКОМУ РЕГИОНУ ЗАРАБОТАТЬ

Более 1,1 млрд рублей поступило в бюджет Тверской области от туристической отрасли в 2017 году

Параметры государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2023 годы рассматривались на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени, которое прошло в региональном Правительстве.

«Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области», – обозначил Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в стратегическом документе должны быть учтены макроэкономические условия, а также прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие годы.

Бюджет госпрограммы на 2018 год составляет 218,1 млн рублей, в том числе 91,7 млн рублей – средства федеральной казны. Мероприятия госпрограммы направлены на расширение спектра и повышение качества туристского продукта, продвижение туристских ресурсов Тверской области, развитие инфраструктуры.

Обозначены целевые показатели – создание в регионе комфортной среды для туристов и повышение конкурентоспособности региона на рынке, а также развитие территории и создание новых рабочих мест через развитие этого сектора экономики.

Игорь Руденя отметил - важно обеспечить работу участников рынка в «белой» зоне. Это стабильные налоговые поступления в бюджет, возможности для бизнеса получать государственную поддержку.

В 2017 году в консолидированный бюджет региона от отрасли туризма перечислено более 1,1 млрд рублей. Предполагается, что поступления в областную казну будут ежегодно увеличиваться.

Справочно: Для продвижения туризма создан туристический портал Тверской областиwelcometver.ru. Здесь потенциальные гости и жители региона могут получить всю актуальную информацию о достопримечательностях, музеях и театрах, местах размещения и питания, интересных событиях, возможных маршрутах.

На портале размещена интерактивная карта Тверской области с возможностью формировать собственные маршруты. Здесь же могут разместить информацию о своих услугах гостиницы, отели, организации питания.

Пресс-служба Правительства Тверской области.