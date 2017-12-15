РАБОЧИЕ МЕСТА СОЗДАЮТСЯ

В 2017В 2017 году на крупных и средних предприятиях Тверской области создано более 3,5 тысячи новых рабочих мест

Свыше 3,5 тыс. новых рабочих мест создано за первые три квартала текущего года на крупных и средних предприятиях и в организациях Тверской области. Большая часть из них — порядка 3,2 тыс. мест — во внебюджетной сфере. Задача обеспечить рост этого показателя в регионе поставлена Губернатором Игорем Руденей.

«Создание дополнительных рабочих мест во внебюджетной сфере — одно из приоритетных направлений. Наша задача — дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить свой вклад в развитие региональной экономики», — обозначил Игорь Руденя.

Из муниципальных образований по вводу новых рабочих мест на предприятиях крупного и среднего бизнеса лидируют Тверь (1253 новых места во внебюджетной сфере), Калининский район (764 места), Кесовогорский (579 мест), Конаковский район (165 мест), Торжок (129 мест).

«Совместно с регионами, предприятиями, бизнесом следует выстраивать чёткую систему поддержки занятости и трудовой мобильности. Если одно старое неэффективное рабочее место сокращается – значит, как минимум одно новое должно быть создано, как на открывающихся крупных современных предприятиях, так и в малом бизнесе», — подчеркнул Президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Росту числа рабочих мест во внебюджетной сфере способствуют реализация инвестиционных проектов, открытие инновационных производств, модернизация существующих предприятий.

В прошлом году в Тверской области реализовано 15 инвестпроектов на 33,9 млрд рублей, которые обеспечили создание более 1900 рабочих мест. По итогам 2017 года прогнозируется реализация на территории региона 13 проектов на 5,6 млрд рублей с созданием 1200 рабочих мест.

Для увеличения числа современных рабочих мест Правительством Тверской области совместно с инвесторами реализуется ряд программ и проектов. В частности, это «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Планируется, что в общей сложности они дадут региону около 8 тыс. рабочих мест.

Ещё одно важное направление в сфере занятости населения — замещение мигрантов на рынке труда жителями Тверской области, гражданами России. По итогам трёх кварталов 2017 года на территорию Верхневолжья прибыло на 14,8% меньше иностранных граждан, чем в аналогичном периоде прошлого года. Приток трудовых мигрантов снизился на 16,5%.

Кроме того, в число ключевых вопросов входит обеспечение рабочими местами молодых специалистов, повышение статуса рабочих профессий, а также предотвращение оттока квалифицированных кадров из Тверской области в московский регион.

Пресс-служба Правительства Тверской области.