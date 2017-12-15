ТВЕРСКОЙ РЕГИОН - В "ПЯТЕРКЕ" ПО ВЫПОЛНЕНИЮ "МАЙСКИХ УКАЗОВ" ПРЕЗИДЕНТА

Игорь Руденя удерживает Тверскую область в ТОП-5 медиарейтинга по исполнению «майских указов» президента

Компания «Медиалогия» опубликовала результаты ноябрьского исследования медийной активности регионов России по исполнению пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Тверская область по-прежнему занимает 5-е место по реализации «майских указов» в сфере государственного управления. Кроме того, Верхневолжье расположилось на 6-й строчке аналогичного рейтинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Присутствие Тверской области в верхних строчках различных рейтингов уже стало привычным явлением, оно отражает динамику управленческих решений губернатора Игоря Рудени, их высокую востребованность в обществе», – говорит председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко.

В числе знаковых событий ноября депутат отметил рассмотрение проекта региональной программы газификации Верхневолжья на 2018 год и плановый период 2019-2021 годов.

«Игорь Руденя подчеркнул, что вопрос газификации является ключевым для экономики тверского региона, для улучшения инвестиционного климата и призвал активно подключаться к этой работе руководителей муниципальных образований», – сказал Станислав Петрушенко.

По мнению эксперта, ускорение темпов газификации Тверской области связано с успешными переговорами, которые губернатор Игорь Руденя провел в 2016 году с руководством компании «Газпром» Виктором Зубковым и Алексеем Миллером.

Станислав Петрушенко напомнил, что в середине ноября глава региона встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком и обсудил вопросы повышения устойчивости энергоснабжения Тверской области, а также модернизации энергосистемы Верхневолжья. В итоге было принято решение о разработке специальной программы для региона с общим объемом финансирования порядка 5 млрд рублей.

«Встреча с министром состоялась буквально через неделю после того, как президент Владимир Путин на совещании обозначил приоритеты в развитии электроэнергетики. Это говорит о том, что Игорь Руденя держит руку на пульсе федеральной повестки и прилагает незамедлительные усилия по реализации инициатив главы государства в Тверской области», – полагает Станислав Петрушенко.

Депутат также отметил, что в ноябре губернатор Игорь Руденя провел серию совещаний, посвященных информатизации деятельности исполнительных органов государственной власти.

«Качество госуправления во многом зависит от скорости и прозрачности документооборота. Игорь Руденя наводит порядок в этой сфере. Информатизация, безусловно, этому будет способствовать», – считает эксперт.

Сегодня в ходе традиционной Большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ход выполнения «майских указов».

«Примерно 94 процента заявленных целей исполнены. Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, всё будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты. Так что в целом майские указы выполняются удовлетворительно», – сказал Владимир Путин.

Компания «Медиалогия» опубликовала результаты ноябрьского исследования медийной активности регионов России по исполнению пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Тверская область по-прежнему занимает 5-е место по реализации «майских указов» в сфере государственного управления. Кроме того, Верхневолжье расположилось на 6-й строчке аналогичного рейтинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Присутствие Тверской области в верхних строчках различных рейтингов уже стало привычным явлением, оно отражает динамику управленческих решений губернатора Игоря Рудени, их высокую востребованность в обществе», – говорит председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко.

В числе знаковых событий ноября депутат отметил рассмотрение проекта региональной программы газификации Верхневолжья на 2018 год и плановый период 2019-2021 годов.

«Игорь Руденя подчеркнул, что вопрос газификации является ключевым для экономики тверского региона, для улучшения инвестиционного климата и призвал активно подключаться к этой работе руководителей муниципальных образований», – сказал Станислав Петрушенко.

По мнению эксперта, ускорение темпов газификации Тверской области связано с успешными переговорами, которые губернатор Игорь Руденя провел в 2016 году с руководством компании «Газпром» Виктором Зубковым и Алексеем Миллером.

Станислав Петрушенко напомнил, что в середине ноября глава региона встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком и обсудил вопросы повышения устойчивости энергоснабжения Тверской области, а также модернизации энергосистемы Верхневолжья. В итоге было принято решение о разработке специальной программы для региона с общим объемом финансирования порядка 5 млрд рублей.

«Встреча с министром состоялась буквально через неделю после того, как президент Владимир Путин на совещании обозначил приоритеты в развитии электроэнергетики. Это говорит о том, что Игорь Руденя держит руку на пульсе федеральной повестки и прилагает незамедлительные усилия по реализации инициатив главы государства в Тверской области», – полагает Станислав Петрушенко.

Депутат также отметил, что в ноябре губернатор Игорь Руденя провел серию совещаний, посвященных информатизации деятельности исполнительных органов государственной власти.

«Качество госуправления во многом зависит от скорости и прозрачности документооборота. Игорь Руденя наводит порядок в этой сфере. Информатизация, безусловно, этому будет способствовать», – считает эксперт.

Вчера в ходе традиционной Большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ход выполнения «майских указов».

«Примерно 94 процента заявленных целей исполнены. Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, всё будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты. Так что в целом майские указы выполняются удовлетворительно», – сказал Владимир Путин.

Михаил Бородов.