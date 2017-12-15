«ЧЕЛОВЕК ГОДА»: ФИНАЛ - В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ!

На сцене районного ДК «Современник» были объявлены имена финалистов и победителей муниципального конкурса «Человек года-2017» - главного события в Конаковском районе, подводящего итоги уходящего года.



Финальную церемонию награждения конкурса «Человек года» не случайно называют главным событием года – ведь в 9 номинациях, отражающих самые разные стороны жизни района, определяются наиболее яркие личности, проявившие себя в течение года. Начало подачи заявок на конкурс было объявлено еще в октябре, и до 17 ноября было представлено 43 заявки от трудовых коллективов и инициативных групп. В этом году их было собрано рекордное количество. Деятели культуры, учителя, священнослужители, спортсмены, производственники, аграрии, общественники, люди с ограниченными возможностями и сотрудники внутренних дел: представители всех социальных групп стали номинантами самого масштабного конкурса года. Работали 9 экспертных групп, которые определили к финалу 27 номинантов. И в пятницу, 8 декабря, при полном зале были объявлены имена 9 победителей!

Открывая финальную церемонию вручения наград победителям конкурса, глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА сказала:

- Сегодня мы с вами собрались на самом главном и представительном событии уходящего года - конкурсе «Человек года-2017», который признан лучшей муниципальной практикой Тверской области. Только в нашем районе из всех районов области с 2014 года существует добрая традиция - определять лучших из лучших земляков, которые отличились в медицине, образовании, культуре, спорте и общественной деятельности. Это конкурс таланта, мастерства и достижений, призванный рассказать о заслугах и успехе наших жителей, которые славят Конаковский район…

- На протяжении вот уже четырех лет мы узнаем имена лучших людей района, которые своим трудом, талантами и жизненной позицией доказывают, что Конаковский район - настоящий кладезь талантливых и успешных людей, – сказал в приветственном слове глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. - Сегодня на этой сцене стоят лучшие из лучших! Лидеры общественного мнения. Те, кто уже признан народом: своими трудовыми коллективами, руководством и общественностью. Эти люди каждый день безукоризненным трудом, потрясающим талантом и абсолютной самоотверженностью прославляют не только Конаковский район, но и всю тверскую землю. Имена каждого из них уже широко известны за пределами Верхневолжья!

Зал был заинтригован: объявлены 9 номинаций, и 27 финалистов вышли на сцену. Каждому из них вручены цветы и Диплом номинанта муниципального конкурса «Человек года-2017». Вот-вот должны озвучить результаты двухмесячной работы комиссий по отбору финалистов. Итак, 27 лучших из лучших номинантов, и главная интрига вечера: чья же фамилия таится в заветном конверте?

В самом начале на сцену вышли все 27 финалистов. Их имена вы могли узнать, прочитав прошлый выпуск «Зари». Каждому из них был вручен диплом номинанта, цветы и подарки от спонсора – «Сбербанка России». Ну а затем началось самое главное.

Первым награждали победителя в номинации «Преодоление», где оценивалась гражданская активность людей с ограниченными возможностями. Победителем в этой номинации был признан Сергей БАБУШКИН, капитан спортивной команды инвалидов «Илья Муромец». На протяжении многих лет Сергей, несмотря на эндопротез колена, становился победителем и призером региональной «Лыжни России». Награду ему вручала председатель районной организации ветеранов руководитель экспертной группы Г.И.Аксенова.

В номинации «Призвание – культура» руководитель экспертной группы директор ДК «Современник» Н.А.Сергеева вручила награду победителю - Благочинному Конаковского района, настоятелю храмового комплекса в селе Завидово протоиерею Валерию ИЛЬИНУ.

Третьим определяли победителя в номинации «Чемпион года». Награду здесь вручали заместитель председателя спорткомитета области А.С.Демин и руководитель экспертной группы руководитель районного центра тестирования ВФСК ГТО Н.А.Муравьева. Победителем была признана Алина СУДАРИКОВА, спортсмен-инструктор районной «ДЮСШ единоборств», мастер спорта России по джиу-джитсу, победитель и призер многих российских и международных соревнований.

Для того, чтобы озвучить имя победителя в номинации «Просвещение», вместе с руководителем экспертной группы В.А.Колпаковым на сцену вышел заместитель председателя правительства Тверской области А.В.Белоцерковский. В этой номинации хрустальную статуэтку и золотую памятную табличку вручили Михаилу СУРОВЦЕВУ, учителю физкультуры, тренеру по вольной борьбе секции в поселке Радченко.

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ:

- Конкурс «Человек года» воспевает человека труда, тот самый ресурс, без которого немыслима наша жизнь. И могу сказать – сейчас на областном уровне обсуждается вопрос: взять пример Конаковского района на вооружение и перенести этот конкурс уже на областной масштаб. Ведь его победители – это гордость не только вашего района. Это гордость всего тверского края. Поздравляю победителей! Да – на этом конкурсе есть победители. Но нет проигравших!

Михаил СУРОВЦЕВ:

- Хочу поблагодарить председателя комитета по физкультуре и спорту Тверской области Андрея Александровича Решетова за то, что он организовал в поселке Радченко секцию гребли, и большое спасибо главе Конаковского района Людмиле Алексеевне Козловой и главе администрации района Олегу Владимировичу Лобановскому за поддержку и за конкурс!

В номинации «Открытие года» для вручения наград победителю на сцену вышел руководитель экспертной группы в этой номинации глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский. А одержал уверенную победу Максим СОТНИКОВ, вице-президент Федерации вертолетного спорта России, который весной этого года вместе с экипажем, стартовав с аэродрома «Конаково», совершил кругосветный перелет на вертолете.

Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- Финалисты конкурса «Человек года», действительно, прославляют Конаковский район, причем, не только за пределами области, но даже и России. Хотелось бы, чтобы таких событий мирового масштаба, какие проходили в этом году, было как можно больше!

Максим СОТНИКОВ:

- Кругосветный полет – итог работы всей команды, и заслуги команды – это заслуга каждого его члена. Поэтому признание моих заслуг – это признание заслуг всех, кто работает на аэродроме «Конаково». Это те люди, которые сегодня обеспечивают результаты мирового уровня в вертолетном спорте, это те, кто, в том числе, и пытаются открыть для наших детей путь в небо…

Победителя в номинации «Гражданская позиция» награждали руководитель экспертной группы депутат Конаковского Собрания депутатов Д.Е.Щурин и уполномоченный по правам человека Тверской области Н.А.Егорова. В этой номинации победителем стал Вячеслав БИРЮКОВ, председатель общественной палаты поселка Редкино.

Надежда ЕГОРОВА:

- Я рада видеть сегодня полный зал, рада поддерживать финалистов конкурса «Человек года». В числе всех номинаций «Гражданская позиция», я считаю, очень важна. Сегодняшнее вручение происходит в канун больших праздников: Международного дня прав человека и Дня Конституции Российской Федерации. Является знаковым то, что мы награждаем тех, кто может самореализоваться, выражая свою гражданскую позицию.

Больше всего заявок – 10 - было подано в номинации «Профессиональный долг». Вручать победные регалии победителю на сцену вышел депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Буевич. Победил в этой номинации Евгений ПОЛОВНИКОВ, начальник отдела электроники ОАО «Энергостальконструкция».

Константин БУЕВИЧ:

- Глядя на целеустремленных участников конкурса, на этих активных людей, понимаешь - страна будет жить. Мне выпала большая часть вручить награду в очень важной номинации «Профессиональный долг», где, как мне сказали, была самая большая конкуренция. Спасибо организаторам конкурса «Человек года» за эту возможность…

Евгений ПОЛОВНИКОВ:

- Большое спасибо тем, кто поддержал мою кандидатуру. Большое спасибо администрации Конаковского района, что этим конкурсом вы поддерживаете не только спорт, туризм и культуру, но и промышленное производство, которое представлено нашим заводом, ОАО «Энергостальконструкция».

Интересным стало награждение в номинации «Успешный бизнес», где руководителем экспертной группы выступила заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам, председатель совета по вопросам предпринимательства Н.В.Василенко. Все кандидаты были достойные, но победителем стал Дмитрий АБРАМОВ, директор Дворца спорта «Дельфин». Вместе с Натальей Владимировной вручить статуэтку на сцену вышел А.В.Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области.

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ:

- Большое спасибо за этот праздник, за этот замечательный конкурс. Благодаря усилиям руководства района и поддержке коллег район развивается и каждый год радует новыми успехами. Посредством «Человека года» вы чествуете лучших, среди которых - предприниматели, люди дела, создающие рабочие места, наполняющие посредством налогов бюджеты, развивающие деловую активность. Конаковский район – локомотив экономического развития Тверской области и самое ее привлекательное муниципальное образование.

Наталья ВАСИЛЕНКО:

- Бизнесменом у нас не так много: с этим даром нужно родиться. Они - удивительно смелые, удивительно энергичные люди, во многом и благодаря им, процветает Конаковский район. Они не только занимаются предпринимательской деятельностью, но и благотворительностью, активно участвуют в общественной жизни. Активные и инициативные – остаются таковыми во всем. Без таких людей нам было бы очень сложно, и мы гордимся нашими бизнесменами. Для нас они – партнеры.

Дмитрий АБРАМОВ:

- Спасибо, что отметили наш вклад в развитие города и района. По поводу облика бизнесмена давно сложился стереотип, что это тот, кто взял кредит, купил на него себе джип, надел малиновый пиджак, золотую цепь и улетел куда-нибудь на Багамы. Нет, бизнесмен – это тот, кто ложится спать далеко за полночь, встает еще до рассвета, почти не имеет выходных и отпусков. Наш Дворец спорта – бизнес семейный, в нем работает жена, помогает сын и даже маленькая дочка при деле. В Конакове есть разный бизнес: кто-то делает инвентарь, кто-то печет вкусные торты, но главное – все мы стараемся внести что-то хорошее и интересное в нашу жизнь.

И в последней номинации «Событие года», руководителем экспертного совета в которой - глава Конаковского района Л.А.Козлова, финалистом был признан Марк КАГАНСКИЙ, председатель совета директоров «Конаково Менеджмент» Ривер-клаб. Вместе с Людмилой Алексеевной награду вручал глава города Конаково Валерий Максимов. Хрустальную статуэтку за Марка Владимировича приняла Наталья Лукьянова, директор отеля «Ривер-клаб».

Людмила КОЗЛОВА:

- Итоги конкурса подведены, и сегодня вы увидели тех, кого можно без преувеличения назвать гордостью Конаковского района. И правильно сказали, что в этом конкурсе нет проигравших. Все, кто дошел до финала, – победители. А от себя хочу выразить благодарность руководителям и общественности города и района за активность в предложении кандидатур и, конечно же, тем из наших руководителей и бизнесменов, кто добровольно помог взносами, чтобы мы смогли провести эту замечательную церемонию и такой прекрасный концерт! Спасибо вам!

ЕЩЕ НЕМНОГО МНЕНИЙ

Аггюль БОРОДИНА, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике:

- Эта церемония подводит итог календарного года. Из всех сфер - образования, культуры, работы с молодежью, из общественных организаций и профессий достойные и яркие люди получают свое признание. Благодаря этому празднику перед новым годом можно еще раз оглянуться на происходящее и, конечно же, сказать большое спасибо людям труда.

Лариса АЛЕЕВА, номинант и волонтер инициативной группы «Ищу дом»:

- Мы занимаемся устройством бездомных животных и ухаживаем за ними. Я рада, что о нас знают и помнят, и появиться на таком конкурсе – это в очередной раз заявить, что мы есть. Сюда не попадают за единовременную акцию. Это мой образ жизни, который я веду параллельно с постоянным местом работы. В течение двух лет я проводила различные мероприятия, например, «День счастливой собаки», каждую неделю происходит сбор денежных средств на корм животным.

Максим МАЛАХОВ, номинант и главный редактор АНО «Редакция газеты «Заря»:

- Четыре года я участвую в этом конкурсе как журналист, который рассказывает жителям района о тех, за кого стоит испытывать законную гордость. Претенденты все достойные, и выбрать лучшего из лучших зачастую почти невозможно. Но в этом году амплуа несколько изменилось – и из хроникера событий «Заря» превратилась в участника. Наш проект «Конаково. Век двадцатый», прогремевший на всероссийском уровне, был отмечен в номинации «Открытие года». Мы стали финалистами, а лучшим стал самый достойный из нас. Это хорошо – значит, «Заре» есть куда стремиться. Победим в следующий раз…

Максим МАЛАХОВ

и Татьяна ДУРАСОВА.