ЭТО НЕ ПРОСТО НАГРАЖДЕНИЕ – ЭТО ШОУ!



Культурная программа праздника – загляденье! Ведь на сцене выступали настоящие профессиональные артисты. Своим искрометным творчеством порадовали фолк-группа «Клюква», которая разогревала зрителей перед церемонией прямо в фойе. А чего стоило шоу с участием Московского казачьего хора и ансамбля песни и пляски «Русский север» из старинной Вологды! Концерт был прекрасен!

Также стоит поблагодарить и творческие коллективы ДК «Современник», его директора и депутата районного Собрания депутатов Наталью Сергееву, прекрасных ведущих Наталью Исакову и Вячеслава Дубкова, девчонок из танцевальных коллективов «Ритм» (рук. Наталья Капитанова) и «Наш стиль» (рук. Людмила Сосунова), а также мальчишек из кадетского казачьего клуба «Станица» ДЮЦ «Новая Корчева» (рук. Вадим Кузнецов). Руководитель ДК «Современник» в свою очередь благодарит агентство «Восторг» за создающее праздничную атмосферу оформление Дворца культуры, заместителя директора ДК Вячеслава Рассолова, начальника хозяйственного отдела Ольгу Акафьеву, руководителя студии «Мэри Дэнс» Марию Сокрутницкую, звукорежиссера Романа Умярова и светорежиссера Сергея Степанова.

Примечательно и то, что конкурс проводился за счет средств спонсоров, которыми в этом году стали: «Сбербанк России»; ООО «Конаково-Менеджмент»; ООО «Терра Завидово»; ООО «Международная академия вертолетного спорта»; ОАО «Энергостальконструкция»; ОАО «Голутвинская слобода»; МУП «Центральная районная аптека № 20»; ООО «Дельфин»; ОАО «Дмитрова Гора»; КФХ «Витязь»; предприниматель Елена Булыга (Oriflame) и многие другие.

Максим МАЛАХОВ и Татьяна ДУРАСОВА.