КТО ОНИ – ПОБЕДИТЕЛИ?

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В этом году на конкурсе «Человек года» было представлено 9 номинаций, победителями в которых стали:
- Номинация «ОТКРЫТИЕ ГОДА»:
Максим СОТНИКОВ, вице-президент Федерации вертолетного спорта России, командир экипажа, совершившего в 2017 году кругосветный перелет. Перелет стартовал и финишировал на аэродроме «Конаково» в Селиховском сельском поселении, который стал учебно-тренировочной базой Федерации.
- Номинация «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»:
Дмитрий АБРАМОВ, руководитель Дворца спорта «Дельфин». Здесь занимаются более пятисот человек, по 16 физкультурно-оздоровительным направлениям. За прошедшие несколько лет Дворец спорта претерпел значительную реконструкцию здания, что позволяет заниматься спортом в более комфортных и отвечающих современности условиях.
- Номинация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ»:
Евгений Половников, начальник отдела электроники ОАО «Энергостальконструкция». Инженер-рационализатор, на предприятии благодаря его отделу модернизировано и усовершенствовано немало оборудования, в том числе, советского, получившего «вторую жизнь».
- Номинация «ПРОСВЕЩЕНИЕ»:
Михаил СУРОВЦЕВ, учитель физкультуры, тренер по гребле п. Радченко.
Подготовил 5 призеров России, чемпиона Европы и трехкратного чемпиона мира.
В этом году подготовил двух кандидатов в мастера спорта.
- Номинация «ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТУРА»:
Валерий ИЛЬИН, настоятель храмового комплекса села Завидово, Благочинный района. Авторитетнейший священнослужитель не только района, но и всей Тверской епархии. В этом году на территории храмового комплекса при его непосредственном руководстве был открыт музей «Государева дорога».
- Номинация «ПРЕОДОЛЕНИЕ»:
Сергей БАБУШКИН, член Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов, капитан районной команды спортсменов с ограниченными возможностями «Илья Муромец».
- Номинация «СОБЫТИЕ ГОДА»:
Марк КАГАНСКИЙ, председатель совета директоров «Конаково менеджмент» Ривер-клаб. При его непосредственном участии на базе «Ривер-клаба» проводится множество значимых мероприятий всероссийского и мирового масштаба.
- Номинация «ЧЕМПИОН ГОДА»:
Алина СУДАРИКОВА, спортсменка «ДЮСШ единоборств» Конаковского района, мастер спорта России, победитель международного турнира по джиу-джитсу.
- Номинация «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»:
Вячеслав БИРЮКОВ, председатель общественной палаты поселка Редкино, общественный активист, инициатор благоустройства парка и привокзальной площади поселка.