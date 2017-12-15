КТО ОНИ – ПОБЕДИТЕЛИ?

В этом году на конкурсе «Человек года» было представлено 9 номинаций, победителями в которых стали:

- Номинация «ОТКРЫТИЕ ГОДА»:



Максим СОТНИКОВ, вице-президент Федерации вертолетного спорта России, командир экипажа, совершившего в 2017 году кругосветный перелет. Перелет стартовал и финишировал на аэродроме «Конаково» в Селиховском сельском поселении, который стал учебно-тренировочной базой Федерации.

- Номинация «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»:



Дмитрий АБРАМОВ, руководитель Дворца спорта «Дельфин». Здесь занимаются более пятисот человек, по 16 физкультурно-оздоровительным направлениям. За прошедшие несколько лет Дворец спорта претерпел значительную реконструкцию здания, что позволяет заниматься спортом в более комфортных и отвечающих современности условиях.

- Номинация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ»:



Евгений Половников, начальник отдела электроники ОАО «Энергостальконструкция». Инженер-рационализатор, на предприятии благодаря его отделу модернизировано и усовершенствовано немало оборудования, в том числе, советского, получившего «вторую жизнь».

- Номинация «ПРОСВЕЩЕНИЕ»:



Михаил СУРОВЦЕВ, учитель физкультуры, тренер по гребле п. Радченко.

Подготовил 5 призеров России, чемпиона Европы и трехкратного чемпиона мира.

В этом году подготовил двух кандидатов в мастера спорта.

- Номинация «ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТУРА»:



Валерий ИЛЬИН, настоятель храмового комплекса села Завидово, Благочинный района. Авторитетнейший священнослужитель не только района, но и всей Тверской епархии. В этом году на территории храмового комплекса при его непосредственном руководстве был открыт музей «Государева дорога».

- Номинация «ПРЕОДОЛЕНИЕ»:



Сергей БАБУШКИН, член Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов, капитан районной команды спортсменов с ограниченными возможностями «Илья Муромец».



- Номинация «СОБЫТИЕ ГОДА»:



Марк КАГАНСКИЙ, председатель совета директоров «Конаково менеджмент» Ривер-клаб. При его непосредственном участии на базе «Ривер-клаба» проводится множество значимых мероприятий всероссийского и мирового масштаба.

- Номинация «ЧЕМПИОН ГОДА»:



Алина СУДАРИКОВА, спортсменка «ДЮСШ единоборств» Конаковского района, мастер спорта России, победитель международного турнира по джиу-джитсу.

- Номинация «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»:



Вячеслав БИРЮКОВ, председатель общественной палаты поселка Редкино, общественный активист, инициатор благоустройства парка и привокзальной площади поселка.