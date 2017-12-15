Новый главврач Конаковской ЦРБ...



С 27 ноября 2017 года ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница» возглавляет Дмитрий Орлов.

Дмитрий Александрович родился 1 декабря 1980 года в городе Кашине Тверской области. В 2004 году окончил Тверскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по специальности «Хирургия». Он кандидат медицинских наук. В течение нескольких лет был практикующим врачом.

На протяжении последних пяти лет он работал в министерстве здравоохранения Тверской области, с 2015 года руководил отделом кадрового обеспечения и медицинского образования в управлении организационно-правового и кадрового обеспечения регионального минздрава. Награждён Почетной грамотой министерства здравоохранения Тверской области, Благодарностью губернатора Тверской области. Женат, у него двое детей.

Дмитрий Александрович уже познакомился с коллективом больницы, и у него сложилось хорошие впечатления о медицинском персонале. Новый главный врач планирует проводить активные поиски специалистов со стороны или отправлять местных медицинских работников на переобучение и профессиональную подготовку.



…И РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПОТРЕБНАДЗОРА



С октября этого года временно исполняющим обязанности начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Конаковском районе назначен Роман Николаевич СЕМЕНОВ.

Он родился в Липецкой области в 1988 году, в 2011 году окончил медико-профилактический факультет Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова по специальности санитарный врач, там же получил постдипломное образование. После года армейской службы в Гатчине работал в территориальном отделе Роспотребнадзора в Бежецке, затем был переведен в Конаково. Предыдущий начальник отдела, Владимир Борисович ВЫБОРОВ, освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе согласно федеральному закону № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Владимир Борисович, много лет отдавший санитарно-эпидемиологическому благополучию Конаковского района, продолжает работать в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» санитарным врачом.



Ждем вас на форуме!

19 декабря на базе МБОУ СОШ № 9 города Конаково состоится самое масштабное молодёжное событие года - форум молодёжи Конаковского района.

Программа форума включает в себя следующие основные блоки:

- дискуссионные площадки по актуальным темам молодежного сектора;

- культурную программу форума (торжественное открытие и закрытие форума).

Участник в возрасте от 14 до 35 лет может посетить любое из заявленных направлений работы форума:

- Основные направления молодёжной политики Тверской области.

- «Территория успеха». К участию приглашаются представители работающей молодёжи.

- «Встреча без галстука» с представителями органов местного самоуправления и Законодательного собрания Тверской области.

- «Ты – доброволец». О развитии волонтерского движения в Тверской области и Конаковском районе.

Приглашаем к участию представителей образовательных учреждений и жителей Конаковского района. Начало в 11.00. Предварительная регистрация участников и гостей форума по телефону 3-76-97.



Школьные олимпийцы

На минувшей неделе в Конаковском районе завершился второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году, проходивший с 13 ноября по 9 декабря.

Муниципальный этап проводился в соответствии с планом работы управления образования администрации Конаковского района с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности и включал 21 школьный предмет - от астрономии до французского языка. Площадками для проведения второго этапа стали школы №№ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и гимназия № 5 г. Конаково, участие в нем приняли победители и призеры школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призеры муниципального и регионального этапов 2016-2017 учебного года.

В общей сложности, олимпиада охватила 930 участников из школ нашего города и района, 40 из них стали победителями, 211 – призерами муниципального этапа. Лучшие из лучших будут представлять Конаковский район на региональном этапе, который состоится в Твери в начале следующего года.



К НАМ ПРИЕДЕТ ДЕД МОРОЗ!

Дорогие жители и гости Конаковского района!

Приглашаем всех желающих на открытие главной елки, которое состоится на центральной площади г. Конаково 16 декабря в 12 часов. В программе: ярмарка новогодних товаров местных производителей, торжественная встреча Деда Мороза и Снегурочки, танцы и шутки, поздравления и песни, скоморохи и зимние забавы, игры и веселье!



«С песней по жизни»

- так назывался юбилейный концерт Нины Юдиной, который состоялся 9 декабря в Дмитровогорском сельском Доме культуры.

Нина Викторовна – музыкальный руководитель Дмитровогорского СДК, руководитель вокального коллектива «Фантазия», выступающего на концертных площадках в Москве, Твери и области и, конечно же, в поселениях Конаковского района. Во многом благодаря её таланту, творческой активности, организаторским способностям возглавляемый Ниной Викторовной коллектив и она сама как солистка – неоднократные лауреаты конкурсов и фестивалей. В минувшем году Дмитровогорский СДК признан лучшим муниципальным учреждением культуры на территориях сельских поселений Тверской области, а Нина Юдина - лучшим работником муниципальных учреждений культуры. Также она является победителем конкурса на звание «Человек года-2015» в номинации «Культура».

«Когда пою я - жизнь прекрасна, когда пою я - тогда живу!» - любит повторять Нина Викторовна. С творческими подарками на её юбилейном концерте выступили образцовый хореографический ансамбль «Наш стиль», Дмитрий Юдин, Николай Данелюк и многие другие.