В стенах суда должна царить справедливость

Уходит в историю еще один год – 2017-й. Для Конаковского городского суда он стал юбилейным – 80 лет на страже закона и права. Сегодня мы беседуем с председателем суда Сергеем Романовичем Кирщиным. Сергей Романович Кирщин руководит коллективом с 2012 года. До этого с 2000 года работал в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации.

- Нагрузка у городского суда большая? В вашей работе, как говорится, от одной запятой жизнь человека зависит. Успеваете вникать в суть дела?

- Особенностью Конаковского городского суда является то, что большинство его посетителей составляют не местные жители, а граждане, проживающие в Москве и Подмосковье. Когда попадаешь в это здание с проблемами, хочется, чтобы рассудили противостоящие стороны по чести и совести. Для обывателей суд – это истина последней инстанции, когда на бытовом уровне решить спорный вопрос не получается. Средняя нагрузка на судью по рассмотрению уголовных, гражданских и административных дел соответствует среднеобластному показателю. Мы обязаны по каждому делу быть внимательными, щепетильными и вдумчивыми. У нас работают 14 судей. С начала года судьями было рассмотрено примерно 200 уголовных дел, 1500 гражданских и около 750 дел об административных правонарушениях.

- По каким вопросам граждане обращаются в суд чаще?

- Традиционно в Конаковском суде, да и по всей Тверской области, это жилищные, земельные, семейные споры, дела о возмещении ущерба по каким-либо основаниям. Сейчас в судах достаточно много гражданских дел. Все это дела, требующие глубокого изучения, знания законодательства. Без правильного применения законов ничего нельзя сдвинуть с места.

- На протяжении пяти лет вы занимаете должность председателя суда. Кто вы, прежде всего, судья или руководитель, решающий различные проблемы?

- Председатель суда – это не просто штатная единица суда, занимающаяся административными функциями. Прежде всего, он наиболее квалифицированный и ответственный судья. Председатель суда руководит работой суда. Он, как и другие судьи, участвует в рассмотрении дел, также председатель представляет суд в отношениях с государственными органами и общественными организациями.

- В последние годы Президент и Правительство уделяют все больше внимания вопросам борьбы с коррупцией. Рассматривали уголовные дела антикоррупционной направленности?

- Дела такой категории также рассматриваются Конаковским городским судом. В 2017 году судьями Конаковского городского суда Тверской области было рассмотрено два уголовных дела этой категории с вынесением приговора.

- Наркомания – бич нашего времени, представляющая угрозу всему обществу, будущему нации. Рассматривались ли в минувшем году дела, связанные с этим явлением?

- Да, такие дела рассматривались. Чаще рассматриваются дела по фактам приобретения, хранения и изготовления наркотических средств. В основном, под суд за незаконный оборот наркотиков попадают ранее судимые люди, не занятые общественным трудом.

- Что вы, Сергей Романович, можете сказать в целом о работе городского суда?

- Судебная власть призвана исполнять действующее законодательство, а закон стоит на защите интересов граждан. Анализируя статистику последних лет, можно сделать однозначный вывод: люди стали чаще обращаться в суды за защитой своих прав. Категории рассматриваемых гражданских дел расширяются. Это отражает веление времени.

- Кто за пустяк готов сердиться, тот в судьи не годится. Эта поговорка может охарактеризовать личность судьи?

- Это один из тех жизненных вопросов, которые волновали людей в разные исторические эпохи. Показательно известное римское изречение, дошедшее до наших дней: «Бойся не суда, бойс - судьи!». Среди иных участников судопроизводства фигура судьи – центральная, ибо она определяет весь комплекс отношений, складывающихся в данной сфере. Проблема моральных и деловых качеств, которые должны учитываться при отборе кандидатов на занятие должности судьи, продолжает оставаться достаточно актуальной. За последнее время требования, обращенные к лицам, связанным с осуществлением правосудия, приобрели более конкретный, завершенный вид. Действующий Кодекс судейской этики устанавливает правила поведения действующего судьи.

- Как совершенствуются судебные кадры?

- Судебным департаментом при Верховном Суде, его Управлением по Тверской области разработаны программы повышения квалификации работников суда, мировых судей. Сейчас это осуществляется на базе Российского государственного университета правосудия, где в основном готовят юристов для судебной системы. Наши сотрудники периодически выезжают для повышения квалификации. Это правило обязательно для всех, в кодексе чести судьи прописано, что он обязан повышать свою квалификацию.

- На праздновании юбилея вы, наверное, будете чествовать своих работников, которые оставили след в истории суда?

- Конечно, да. Они создавали в суде дух семьи, единого коллектива. Он жив и сейчас в стенах суда. И наша задача – сохранить этот дух сотрудничества и взаимопомощи. Деятельность Конаковского городского суда берет свое начало в 1936 году. Однако, первое официальное упоминание о народном суде как самостоятельном органе судебной власти появилось 28 июля 1937 года, в повестке дня пленума Конаковского райисполкома, где рассматривался вопрос «О работе нарсуда». Для работы в городе Конаково, на улице Свободы, 126, было выделено отдельное здание – одноэтажный деревянный дом с печным отоплением, кабинетами для судей, хозяйственными помещениями. Отдельно был оборудован зал для ведения судебных заседаний. Все «удобства», без которых мы сегодня не представляем жизни, конечно, на улице. А вот с транспортом было все в порядке, за судом были закреплены конная повозка и сани.

Со дня основания суда на должность народного судьи был назначен Никита Леонтьевич Карпов. В те годы в состав Конаковского района входили более 40 сельских Советов, и нагрузка, конечно же, была соответствующая. Никита Леонтьевич проработал в должности народного судьи почти 20 лет, не прекращая рассматривать дела и в годы Великой Отечественной войны. В мае 1946 года в Конаковском районе был образован второй участок, на котором народным судьей была утверждена Метта Львовна Гершман.

6 декабря 1951 года народными судьями были избраны Н.Л.Карпов и Ю.М.Панова (Болонина). В начале 60-х годов в связи с присоединением к Конаковскому району части территории Оршинского и ликвидацией Завидовского района появился еще один судебный участок. В штат Конаковского народного суда по итогам выборов народных судей зачислены С.А.Егорова, М.Л.Гершман, И.К.Шубин, А.Н.Матвеев.

В декабре 1961 года состоялись очередные выборы народных судей, по итогам которого к работе приступили Илья Абрамович Хавин, Иван Карпович Шубин, Виктор Иванович Першин. Отдельно хочется сказать и о постоянной сессии в поселке Новозавидовский, здесь на протяжении многих лет, начиная с 1965 года, работали народные судьи Сира Александровна Егорова, Анна Андреевна Архипова, Зоя Александровна Красавина, Наталья Николаевна Лысова, Альберт Альбертович Мкртычев, Александра Константиновна Волкогонова. В 2011 году приказом Управления судебного департамента эксплуатация здания Конаковского народного суда в поселке Новозавидовский была прекращена.

В разные годы народными судьями работали также А.А.Архипова, Е.А.Крюкова, Г.М.Белякова, Н.С.Жирехин.

- Сергей Романович, вы человек разносторонний, занимающийся постоянно самообразованием. Но это в профессии. А в обычной жизни? Что любите, чем увлекаетесь?

- Особых увлечений у меня нет, поскольку, если честно, совсем мало времени. Пока не пристрастился ни к охоте, ни к рыбалке, хотя волжские просторы в этом плане привлекают.

- Сергей Романович, каково ваше кредо, ваш главный профессиональный и человеческий принцип? - Древнегреческий философ Сократ говорил, что судья должен обладать четырьмя качествами – учтиво слушать, мудро отвечать, трезво рассуждать и беспристрастно решать. В этом изречении есть все. Главное – я как судья должен принимать справедливое, беспристрастное решение. Все мои действия должны подчиняться принципу справедливости. Есть эмоции, есть амбиции, но царить в стенах суда должна справедливость. Симпатий или антипатий быть не должно. Без этого работа суда невозможна. Иногда приходится принимать решения в противовес общественному мнению. Судья должен обосновать свое решение, чтобы каждому все было ясно. Умение такое решение принять, изложить его на бумаге – главное для человека, который считает себя судьей. Судьи, обязаны размещать свои решения на специальном сайте Интернета, они доступны всем, в том числе специалистам. Решение должно быть не только справедливым и законным, но также грамотно составленным и понятным людям.

Ольга ГЛОТОВА.