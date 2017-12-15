МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Как на селе жить хорошо?



7 декабря в Государственной думе Российской Федерации состоялись парламентские слушания «О правовых аспектах устойчивого развития сельских территорий». Мероприятие собрало представителей всех фракций, депутатов, губернаторов, министров, глав муниципалитетов, руководителей ведомств и хозяйств.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы социального благоустройства и обеспечения инфраструктурой сельских территорий, создания современных условий для работы и жизни.

В слушаниях приняла участие делегация из Тверской области. Конаковский район представили: Олег Лобановский - глава администрации Конаковского района, Татьяна Соловьева - глава администрации Селиховского сельского поселения и Татьяна Арямнова - глава администрации Старомелковского сельского поселения.

На слушаниях с докладом перед присутствовавшими выступил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев:

- Развитие социальной сферы на селе является одним из важнейших направлений деятельности федеральных и региональных властей. В российской деревне живут 38 млн. человек, то есть, каждый четвертый житель нашей страны живет в селе. Люди села кормят всю нашу страну. Они заслуживают поддержки и внимания со стороны государства. Поэтому повысить привлекательность сельских территорий для жизни и работы – это важнейшая текущая задача.

Также министр напомнил, что у сельских территорий мощный экономический потенциал, значение которого стремительно растет с учетом задачи по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны.

- На заседании речь шла не только о развитии инфраструктуры на селе и привлечении на село инвесторов, а о создании благоприятной среды для жизни человека. Говоря об этом, нужно четко осознавать, что сельская территория должна развиваться комплексно. Об этом и говорили участники слушаний. Обсуждалась продовольственная безопасность как каждого региона, так и страны в целом. Говорили и о развитии социальной инфраструктуры в сельских местностях: транспорт, детские сады, школы, спортивные объекты, учреждения здравоохранения. Потому что, как бы мы ни хотели, в центре развития всегда стоит человек, и он - главный ориентир, на который нужно равняться, когда речь идет о развитии сельской территории, - отметил глава районной администрации Олег Лобановский.

Своим мнением поделилась и Татьяна Соловьева:

- Эта встреча на парламентских слушаниях - бесценный опыт и очень интересная практика. Здесь были выслушаны и рассмотрены две позиции: как со стороны чиновников, так и со стороны рядовых фермеров и представителей хозяйств. В ходе обсуждения сложилась четкая общая картина того, что обеим сторонам нужно делать для успешного процветания сельских территорий.

По словам Татьяны Арямновой:

- Это прекрасная площадка для обмена опытом, каждая территория развивается по-разному: кто-то быстрее и успешнее, кто-то более медленно. Здесь можно было взглянуть на проблему под другим углом и найти для себя некоторый курс, по которому нужно следовать при развитии наших сельских территорий.

Участниками обсуждения также поднимался широкий круг вопросов - от предоставления естественными монополиями «режима наибольшего благоприятствования» для сельхозтоваропроизводителей до организации и создания инфраструктуры для развития агротуризма. По итогам парламентских слушаний будут разработаны рекомендации Государственной думы федеральным и региональным исполнительным и законодательным органам власти.



Конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

6 декабря в г. Твери состоялась конференция Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Балаян и заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.

В состав делегации Конаковского района вошли: Денис Дородных - депутат Законодательного собрания Тверской области, член регионального политсовета; Людмила Козлова - глава Конаковского района; Олег Лобановский - глава администрации Конаковского района; Дмитрий Щурин - секретарь Конаковского местного отделения партии, член регионального политсовета; Ирина Третьякова - руководитель исполнительного комитета Конаковского местного отделения партии, Наталья Василенко - секретарь первичного отделения №19, член политсовета Конаковского местного отделения партии; Сергей Орлов - председатель совета сторонников ВПП «Единая Россия», член политсовета; Олег Шаталов - член политсовета Конаковского местного отделения партии.

Главным вопросом повестки дня стало избрание новых членов регионального политического совета и делегатов на XVII съезд партии, который пройдёт 22-23 декабря 2017 года в Москве.

Как отметил Олег Балаян, ротация состава политсовета - необходимая регулярная процедура, которой требует устав «Единой России». При этом необходимо понимать, что новоизбранные члены политического совета изъявили желание поучаствовать в решении значимых проблем и стать примером для остальных 15 тысяч членов партии.

В ходе конференции путем проведения голосования делегатами от Тверской области на XVII съезд партии стали: секретарь Ладьинского первичного отделения партии Торжокского района Людмила Дыкуха, секретарь Гуттского первичного отделения Лихославльского местного отделения партии Татьяна Межнова и секретарь первичного отделения №24/1 местного отделения партии города Твери Наталья Столярова.



Обеспечение безопасности жителей Конаковского района

7 декабря в районной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Конаковского района. В нем приняли участие порядка 20 человек, в числе которых: глава Конаковского района Людмила Козлова, сотрудники районной администрации, представители правоохранительных органов, силовых структур, социальной защиты и здравоохранения.

Основная тема, которой было уделено особое внимание в ходе заседания, - это обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории района.

По данному вопросу комиссия приняла следующие решения:

- в срок до 29 декабря организовать инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности с руководителями организаций и учреждений, в которых будет организовано проведение праздничных мероприятий;

- при планировании работы нарядов правоохранительных органов уделять особое внимание объектам, на которых будут проходить массовые праздничные мероприятия, местам с массовым скоплением людей;

- рекомендовать начальнику ОНД по Конаковскому району совместно с администрациями городских и сельских поселений Конаковского района организовать проверки пожарной безопасности объектов проведения массовых мероприятий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников;

- рекомендовать гражданам быть бдительными и соблюдать технику пожарной безопасности.

Также в ходе совещания обсудили вопрос, касающийся обеспечения безопасности лиц, попадающих под ситуацию социального риска, к которым относятся: семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудные подростки, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. По этому вопросу было принято решение рекомендовать ОМВД России по Конаковскому району, ОНД по г. Конаково и Конаковскому району, ОДН ОМВД России по Конаковскому район, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района до 20 декабря подготовить к утверждению список семей и лиц, находящихся в зоне социального риска. А также поручить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Конаковского района провести внеплановые рейды семей, находящихся в социально опасном положении.

Не остался в стороне и вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 г. Здесь, прежде всего, рекомендовано гражданам соблюдать меры безопасности нахождения на водоемах. А в случае возникновения происшествия немедленно сообщать об этом по телефону 112.

Кубок губернатора - наш

12 декабря в г. Твери в спорткомплексе им. Ахмерова состоялся финал Кубка губернатора по мини-футболу, где приняли участие лучшие команды зонального первенства.

Выиграв зону Север-Запад, приняла участие в этих соревнованиях и наша команда юношей 12-13 лет ДЮСШ «Олимп». В финале встретились сильнейшие команды Тверской области: Лихославль, Бологое, Удомля, Нелидово, Ржевский район и наша команда «Олимп».

Успешно обыграв все команды, мы заслуженно завоевали ПЕРВОЕ МЕСТО И КУБОК ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Тренирует команду тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» Валерий Васильевич Васильев.

Поздравляем наших ребят, желаем им новых достижений и побед.



Кто же они, первые победители

новогодней олимпиады?



13 декабря в ДЮСШ «Олимп» Конаковского района состоялись состязания среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Они прошли в рамках районной новогодней олимпиады, и более того – олимпиада началась именно с них. Почти до середины января, согласно утвержденному графику, в олимпиаде примут участие как школьники и студенты, так и взрослые спортсмены. Соревнования будут проведены по многим видам спорта: лыжи, легкая атлетика, бокс, самбо и спортивная борьба, плавание, шашки и шахматы, теннис и другим.

На торжественном открытии с приветственными речами выступили заведующая отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра ФЕДОТОВА, директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Сергей САЛДИН и руководитель отдела по работе с общественными некоммерческими организациями МЦ «Иволга» Ольга БОЙКОВА. В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов с ограниченными возможностями, преимущественно это члены спортклуба при конаковском обществе инвалидов «Илья Муромец» под капитанством Сергея БАБУШКИНА. Спортсмены померялись силой, ловкостью и сообразительностью в таких видах спорта, как шашки, кегли, дартс, настольный теннис и баскетбол (броски в корзину). Победителями и призерами стали:

Настольный теннис

Женщины

1 место – Пименова Людмила

2 место – Бабушкина София

Мужчины

1 место – Бабушкин Сергей

2 место- Винник Юрий

3 место – Кузин Валерий

Бросок в кольцо

Женщины

1 место – Овчинкина Валерия

2 место – Пименова Людмила

Мужчины

1 место – Бабушкин Сергей

2 место – Томский Александр

3 место – Винник Юрий

Шашки

Мужчины

1 место - Лукаш Николай

2 место –Томский Александр

Женщины

1 место – Седова Галина

2 место – Скисова Татьяна

3 место – Овчинкина Валерия

Дартс

Женщины

1 место – Седова Галина

2 место – Скисова Татьяна

3 место Решетникова Ольга

Мужчины

1 место – Корнилов Александр

2 место – Кузин Валерий

Сбивание кегли

Женщины

1 место – Бабушкина София

2 место – Решетникова Ольга

Мужчины

1 место – Корнилов Александр



Аварий будет меньше

В Конаковском районе повышается качество электроснабжения. Энергетики Конаковского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» проводят дополнительные работы по прочистке просек и замене изолированных проводов на СИП.

В следующем году в Тверской области будет реализована Программа повышения качества надёжности электроснабжения, утверждённая правительством региона и руководством ПАО «Россети». А энергетики Конаковского района уже сейчас работают над повышением качества электроснабжения. Был составлен список объектов электросетевого комплекса, нуждающихся в ремонте, который основан на пожеланиях жителей и администраций поселений. В декабре 2017 года энергетики МРСК Центра выделили дополнительные средства на устранение существующих проблем в муниципальных образованиях района.

В Конаковском районе энергетики несколько дней работали в Вахонинском сельском поселении. Здесь была проведена обрезка деревьев и кустарников, перетяжка проводов, а также отремонтированы железобетонные приставки опор в деревнях Горбасьево и Полушкино. Проведённые ремонтные работы позволят снизить риск аварийных отключений в сельском поселении и повысить качество электроснабжения в населённых пунктах. Также в ближайших планах конаковских энергетиков – опилка деревьев и регулировка стрелы провиса провода в деревне Мокшино, замена изолированного провода на СИП в деревне Баранниково. Энергетики обращаются к жителям района с просьбой сообщать об отключениях и перебоях в электроснабжении по телефону горячей линии МРСК Центра - 8-800-50-50-115. Для оперативного реагирования и ликвидации перебоев в электроснабжении в Тверьэнерго сформированы 166 оперативно-выездных и ремонтных бригад, а также 13 бригад повышенной мобильности. Также в случае необходимости для ликвидации сбоев электроснабжения в Тверскую область будут привлечены силы других филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

По материалам ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Пресс-служба администрации Конаковского района.