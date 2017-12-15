

Масштабное историческое тестирование в этот раз прошло с аншлагом. Проект Молодежного парламента при Государственной думе РФ под названием «Каждый день горжусь Россией» реализуется с 2015 года, за это время проведено четыре тестирования, которые охватили более чем 890 тысяч человек из 47 стран мира. Его популярность в молодежной среде стремительно растет, и это неслучайно. В соцсетях он позиционируется как «тест для тех, кто не ищет повода для гордости своей страной».

- Мы хотим рассказать о том, какой вклад внесли наши предки в прогресс человечества, об их храбрости на полях сражений и самоотверженной работе. Пусть об этом знает каждый! Пусть нас будет как можно больше, тех, кто может сказать #каждыйденьгоржусьроссией, - пишут инициаторы тестирования в группе проекта «Вконтакте».

В нашем районе одной из первых школ, вошедших в проект с его создания, стала Конаковская средняя школа № 8. По словам учителей истории Ольги Александровны Рязановой и Людмилы Ивановны Гевондян, их ученики участвуют в тестировании уже четвертый раз, и в субботу, 9 декабря, прийти в школу, чтобы ответить на вопросы теста, изъявили желание более 30 учащихся 9 – 11 классов. При этом педагоги считают, что проект не является для старшеклассников подготовкой к ЕГЭ, потому что тестовое задание выявляет не столько знания школьного предмета, сколько кругозор и эрудицию участников, и нацелено на то, чтобы заинтересовать ребят отечественной историей. Опыт прошлых лет показывает, что эта цель успешно реализуется: прошедших тестирование школьников интересуют не только набранные ими баллы, но и правильные ответы на поставленные вопросы. Ребята ещё долго обсуждают задания между собой и с родителями, ищут нужную информацию в книгах и в Интернете, а в итоге открывают для себя много нового и увлекательного.

Традиционно тестовое задание включает 40 вопросов с 4 вариантами ответа (правильный только один), которое необходимо решить за 40 минут. Вопросы разработаны группой ученых Московского государственного университета имени Ломоносова, они охватывают весь период истории нашей страны. Особенностью этого года стало проведение тестирования в День Героев Отечества.

- Символично, что акция «Каждый день горжусь Россией» проходит в особый день, в День Героев Отечества, - сказала, приветствуя участников тестирования в школе № 8, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина. – Такие праздники предоставляют возможность вспомнить подвиги героев нашей страны, возможность гордиться отечественной историей, прославлять её. Хорошо, что сегодня для этих целей созданы разные инструменты, так на территории Конаковского района проводятся исторические квесты, работают патриотические клубы, организующие интересные мероприятия в рамках реконструкции определенных периодов истории нашего района, нашей области и всей страны в целом. Одним из таких инструментов является и тестирование по истории, в котором вы участвуете. Вопросы тестового задания непростые, желаю вам удачно с ними справиться!

Нам остается добавить, что 9 декабря на территории Конаковского района для проведения тестирования было организовано 6 площадок: школа № 8, вечерняя (сменная) школа и гимназия № 5 г. Конаково, школа № 1 п. Редкино, школы с. Завидово и д. Ручьи. По информации специалистов управления образования администрации Конаковского района, попробовать свои силы в этот день выразили желание более 200 участников тестирования.

Следующая масштабная акция в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» - тест по истории Великой Отечественной войны – состоится весной, в канун Дня Победы. Предполагается, что участие в нем примут не менее 300 тысяч человек из 40 стран мира. В их числе, без сомнения, будут и старшеклассники Конаковского района.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.